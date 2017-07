Zumba y teatro animarán las tardes de estío en las piscinas municipales

Zumba (en su versión adaptada al agua, aquazumba), en julio y teatro en agosto. Son las actividades que promovidas por la concejalía de Deportes animarán la actividad de las piscinas municipales durante los martes y jueves del mes de agosto. Y gratis, ya que se incluyen en el precio normal de la entrada.

Para el aquazumba, explicó Lara Morín Martín, no hace falta ser ningún experto nadador, ya que se realizarán donde se haga pie, de tal forma que podrán participar todas las personas que quieran "aunque no sepan nadar". No es preciso, ni meter la cabeza debajo del agua.

Las sesiones tendrán una duración de una hora y se desarrollarán a partir de las 18,30 horas, los días 11 y 20 de junio en la piscina Sindical, los días 13 y 25 en la de Higueras y los días 18 y 27 en la del Tránsito.

Por otra parte las sesiones teatrales incluyen la pieza de microteatro "El intruso" y otras actividades de animación teatral sobre el tema de la igualdad de género en situaciones acuáticas "con un planteamiento lúdico, provocador y muy participativo", según Cándido de Castro. En este caso las sesiones se desarrollarán los días 8 y 22 de agosto en la Sindical, los días 10 y 24 en la piscina del Tránsito, y el 17 y 29 de agosto en la de Higueras (la primera fecha de cada sitio es la animación teatral y la segunda la pieza de microteatro). Como en el caso de la zumba, las sesiones serán a las 18.30 horas.

El concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, aseguró no estar arrepentido de haber tenido cerradas las piscinas durante la ola de calor, con tal mala suerte que se abrieron justo cuando llegó el mal tiempo porque, según explicó, era imposible haber actuado de otra forma de acuerdo a los contratos de apertura, con vigencia de 72 días. La temporada del Tránsito cuesta 45.000 euros al Ayuntamiento, puso como ejemplo, por lo que prolongar las fechas saldría muy oneroso y adelantarlas supondría quedarse en agosto sin piscina. Además las fechas de apertura hay que preverlas con mucha antelación y "las condiciones meteorológicas no las pone en concejal".

No obstante aseguró que se están estudiando fórmulas para intentar flexibilizar la apertura en caso de que se repita una situación como la de este año en los venideros, por ejemplo, abriendo medias jornadas. "Entiendo el malestar de la gente, pero nos debemos a un contrato. Habría que ver cómo estaban contratadas antes las piscinas y cómo se abrían. Ahí lo dejo. Porque a lo mejor había contratos a dedo o se abrían por las bravas, no sé".