Nuevo libro en el aula

De una singular iniciativa literaria pasando por la inspiración de los más de setenta participantes, hasta finalizar en un libro de relatos que se convertirá en materia de lectura para el curso 2017-2018. Este es el camino que ha recorrido el I Concurso de Relatos Breves, puesto en marcha este pasado curso por el IES María de Molina para todos los estudiantes de la ciudad amantes de la literatura.

Su promotor, el profesor Julio Eguaras, asegura que el premio de este concurso no era tanto el alzarse como los mejores "sino salir en una publicación junto a autores conocidos. Algo que sirve de refuerzo para esa afición por la actividad creativa de los jóvenes". De esta manera, las ganadoras han podido compartir páginas con literatos zamoranos como Luis García Jambrina, Mario Crespo, Félix Modroño, Tomás Sánchez Santiago, Jesús Ferrero o Luis Miguel de Dios, en un libro que prologa José C. Vales, Premio Nadal de Novela en 2015. Eguaras, quien también participa en el libro insiste en el agradecimiento por la participación de estos autores "que colaboraron de manera totalmente desinteresada. Incluso algunos escribieron un relato totalmente nuevo para este libro, original y muy interesante", valora.

Las afortunadas con este reconocimiento en esta primera edición del concurso han sido Henar Rincón y Amanda Sansegundo, estudiante de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, con sus relatos sobre un diario ambientado en los años ochenta y con la moda como protagonista u el otro más duro que se centra en el deseo de suicidio.

Su pasión por las letras ha hecho que sus relatos se conviertan ahora en lectura obligatoria para sus compañeros durante el próximo curso. "Hay relatos muy variados y con distintos narradores, así que es una buena herramienta para que el profesor trabaje la materia", indica el profesor de Lengua y Literatura.

Nexo común

El nexo común de estas historias es Zamora, ya sea la ciudad o la provincia. "Todos están ambientados de manera parcial o total aquí. Algunos han utilizado Zamora como escenario y otros solo como lugar de paso o como referencia. El de Jesús Losada, por ejemplo, parte de la ciudad, pero el protagonista coge un avión y parte hacia República Dominicana", pone como ejemplo.

El éxito de participación y acogida de este certamen en su primera convocatoria ya hace pensar a Eguaras en la segunda edición. "Nuestra idea es que se centre en la poesía, para generar la creatividad literaria no solo en el relato breve", adelanta. Un giro que asegura que no restará interés entre los jóvenes. "Tienen más contacto con la poesía que lo que pensamos, les chiflan las peleas de gallos, por ejemplo. No tenemos que pensar siempre en poesía clásica como la de Bécquer, hay fórmulas mucho más actuales y quizá sean mucho más sencillas de organizar que un relato", compara el profesor del instituto.

"Relatos de Zamora" no solo está aconsejado para los alumnos del María de Molina, sino que también está al alcance de todos aquellos que quieran descubrir una visión diferente de la ciudad a través de los ojos y la pluma de grandes autores zamoranos. Con una tirada de tres mil ejemplares, se puede conseguir por un precio de seis euros en muchas de las librerías de la capital.