Ayuntamiento y Diputación cierran la puerta a financiar la oficina de Zamora 10

Con los informes de los servicios técnicos en la mano, tanto Ayuntamiento como Diputación de Zamora han cerrado la puerta a financiar la oficina de Zamora 10, como era la intención de los empresarios. Así se lo dieron a conocer ayer a los impulsores del plan Francisco Guarido y Mayte Martín Pozo.

"Los informes de los servicios técnicos nos dicen que no es posible, que existiría duplicidad de funciones" entre las tareas de la oficina y las del propio Ayuntamiento de la ciudad, apostilló Guarido. "Se repetirían en el ámbito privado las estructuras que tiene esta administración para llevar a cabo estas iniciativas, tales como la Oficina Municipal de Desarrollo". En similares términos se expresó Mayte Martín Pozo al concluir la reunión de ayer. "Los técnicos ven duplicidad de funciones con el área de Desarrollo Económico o con el Patronato Provincial de Turismo, y ahí está el problema. Consideramos que los proyectos son necesarios, pero la financiación a la oficina es imposible".

La decisión de ayer supone un serio varapalo al plan Zamora 10, pero los empresarios piden tranquilidad a la espera de analizar más al detalle las consecuencias de la negativa de Diputación y Ayuntamiento. Aunque no hubo valoración oficial por parte de los impulsores de la iniciativa, fuentes de Zamora 10 aseguran que "las administraciones tendrían que haber sido palanca" del plan "y no un impedimento". El malestar es, por tanto, "muy grande, enorme". Está previsto que durante la jornada de hoy los impulsores del plan se reúnan para analizar el nuevo escenario que se abre. Cabe recordar que los planes iniciales eran que la oficina, que estará en San Torcuato, estuviera abierta este mismo mes. Los empresarios han repetido a lo largo de los últimos días que esta nueva estructura se pondrá en marcha "con o sin" apoyo de las instituciones. Se pretendía que las administraciones asumieran la mitad de los más de 170.000 euros en los que está presupuestada la oficina hasta diciembre del año que viene, algo que finalmente no va a suceder.

Con todo, tanto Ayuntamiento de Zamora como Diputación manifestaron ayer a los empresarios su firme intención de colaborar con los proyectos que se lleven a cabo a partir de ahora. De hecho, la ausencia de financiación para Zamora 10 no será un impedimento para que se financien los proyectos incluidos en el documento. "En la financiación de proyectos concretos que afecten al Ayuntamiento de Zamora no habrá mayores problemas, el problema es aportar gasto corriente en una oficina para hacer lo mismo que pueden hacer los funcionarios de nuestras administraciones", aseguró el alcalde de la ciudad.

Martín Pozo apostilló que también se puso sobre la mesa la intención de las administraciones de formar parte del Consejo General de Zamora 10, el que será el órgano que gestione todas las iniciativas. "Esto no implica gasto ni un espacio físico. La voluntad política de colaborar está ahí y hemos pedido formar parte, como lo harán la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España junto con los empresarios y, en un futuro, pensamos que los agentes sociales".

"Por nuestra parte, el Ayuntamiento va a colaborar al 100% en todos y cada uno de los proyectos porque todos nos parecen interesantes. Estamos dispuestos a colaborar en todos los órganos que se creen para trabajar con los empresarios y con los sectores involucrados", añadió Francisco Guarido.

Con esto, la respuesta final de las administraciones locales ha sido la misma que en su día dieron la Junta y la Subdelegación del Gobierno. Colaboración absoluta pero sin dinero para financiar una oficina que, consideran, se ocuparía de funciones que ya están asumidas por las propias administraciones.