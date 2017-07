Antidio Fagúndez | Teniente de alcalde: "Tendremos que sentarnos con Guarido y reestructurar el equipo"

Antidio Fagúndez, teniente de alcalde del gobierno IU-PSOE en el Ayuntamiento de Zamora, cree que su grupo ganará fuerza con la incorporación de la concejala Dori Martín, que tendrá su área en el ejecutivo local.

-¿La renuncia del concejal no adscrito y excandidato del PSOE a la Alcaldía, José Luis Gómez, ha sido una sorpresa?

-Que haya devuelto el acta al PSOE es una buena noticia para la ciudad y para el Ayuntamiento que haya devuelto, que entre una concejala nuestra, que se restablezca la normalidad democrática que no se debió romperse tras las elecciones.

-¿Cómo valoraría la labor de Gómez en estos dos años?

-La decisión llega tarde porque debió tomarla hace dos años. Y, si no estaba de acuerdo con la posición del PSOE en cuanto al pacto de izquierdas y de estabilidad para el gobierno municipal, si no lo asumió, debía haber dimitido y dejar que otra compañera asumiera esa responsabilidad.

-Le preguntaba sobre la oposición por Gómez

-Ha votado con el equipo de gobierno en lo importante.

-¿La calificaría entonces de incongruente?

-Totalmente, ya que la decisión de no seguir el en PSOE fue el que pactamos con IU. Creíamos que tendría otra posición, sin embargo, lo que ha hecho es apoyar y ratificar así que lo que hizo el PSOE era lo correcto. Ha dado estabilidad al Gobierno municipal y ahora que se va. Podía haberlo hecho hace dos años.

-¿Su marcha servirá para que el PSOE recupere peso en la ciudad al aumentar su protagonismo en el equipo de Gobierno con una concejala más?

-Veremos qué hace el ciudadano dentro de dos años. Hemos trabajo para sacar adelante los problemas que tenía la ciudad y la nueva concejala trabajará para que siga siendo así. El PSOE está trabajando para la unidad en el partido y para que repercuta en la ciudad.

-Habla de unidad, pero Dori Martín es "susanistas" y ustedes "sanchistas", ¿no se trasladarán las tensiones al grupo municipal?

-En absoluto. En primer lugar porque los concejales no nos manifestamos a favor de un candidato u otro, tuvimos una posición neutral porque no queríamos condicionar a los militantes. Hay una dirección federal nueva, una autonómica a punto de renovarse. Dori lleva mucho tiempo en el partido, que ya fue concejal y que no tengo la menor duda de que trabajará en sintonía con el grupo municipal y en la línea para que el pacto con IU siga para adelante.

-¿Cree que conseguirán un grupo compacto?

-Así debe ser, no creo que haya problemas, nosotros nunca nos posicionamos y el resto de afiliados están en la misma dirección política que el partido, con el apoyo a un único proyecto.

-Antidio Fagúndez es alguien de peso en la nueva direcc ión del partido.

-Me siento muy partícipe del proyecto de Luis Tudanca, que volverá a ser secretario autonómico. Será un impulso para el PSOE de cara a las próximas elecciones y por primera vez en años seremos alternativa de Gobierno real.

-¿El PSOE, con un otra concejala, podrá reforzar su papel en el equipo de Gobierno para recuperar votos?

-Sin duda, estamos haciendo una buena labor y los ciudadanos lo juzgarán en las elecciones.

-¿El PSOE adquiere una posición que le permite exigir más?

-Cuando me siente con Guarido y veamos cómo afrontamos la nueva situación, nombres y proyectos, analizaremos las necesidades, cómo reestructura el equipo de gobierno y cómo quedará todo.

-¿Qué área municipal se adecúa más al perfil de Martín?

-Tenemos que meditarlo, sentarnos cuando tome posesión del acta, que no sabemos cuando será. Después repasar con Guarido el pacto y ver cómo reconducimos la nueva situación en los dos años de legislatura que quedan.

-La actitud de Ciudadanos puede variar al tener IU-PSOE una minoría menos ajustada?

-Ciudadanos trabaja por la ciudad, los dos concejales han votado para sacar a la ciudad del hoyo en el que estaba con el PP. En proyectos importantes han dado un ejemplo de responsabilidad que ya nos gustaría que el PP, que llevaban 20 años gobernando, hiciera, que no ha colaborado en nada para sacar a la ciudad de la situación en la que está.

-¿Invitaría a Cruz Lucas a dejar su acta?

-Si alguien se presenta por unas siglas es para defenderlas, si no está de acuerdo con lo que se decide desde ellas, lo lógico es aparcar el acta. Cruz ha trabajado bien y al lado del equipo de gobierno, no tengo nada que reprocharle en ese sentido, pero sus actas eran del PSOE y lo normal es entregarla si te vas del partido.