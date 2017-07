Cruz Lucas, "decepcionada en lo personal" con su compañero, seguirá como no adscrita

Una de las afectadas por la dimisión de José Luis Gómez es Cruz Lucas, la otra concejala no adscrita de la corporación, que aseguró ayer en declaraciones a este medio que continuará con su labor en el Ayuntamiento. Lo hará a pesar de la "decepción personal" que ha supuesto para ella la salida de un compañero al que se había mantenido fiel desde que el exsocialista la eligiera como número dos de su candidatura para tratar de llevar al PSOE al Gobierno de la ciudad.

De hecho, Lucas acompañó a José Luis Gómez desde el primer momento en su decisión de abandonar el PSOE y de continuar como ediles en una posición muy compleja, sin grupo, sin asignaciones y con un papel decisivo en las votaciones de los plenos pero no en la toma de decisiones.

Es por eso que Lucas se mostró ayer decepcionada al enterarse por los medios de la decisión de José Luis Gómez de entregar su acta: "Estuve con él en el último Pleno y no me dijo nada", señaló la concejala no adscrita, que quiso dejar claro que el exsocialista ha tomado esta decisión "de forma independiente" y sin una conversación previa con ella.

En todo caso, Cruz Lucas reconoció que su relación política se había visto alterada en los últimos tiempos sin motivo aparente: "Hace tiempo que no funcionábamos como grupo por decisión de él y no sé cuáles son sus aspiraciones, ni el motivo de ese cambio", apuntó la concejala, que subrayó también que le ha unido "una muy buena relación" con Gómez "casi hasta el final".

A pesar de todas estas circunstancias, y de que Lucas se queda ahora como única barrera contra la mayoría absoluta del bipartito, la concejala no adscrita se mantiene firme en su idea de terminar el mandato: "No me gusta dejar las cosas a medias y voy a continuar", remarcó la exsocialista.

En ese sentido, Lucas insistió en que le gusta "ser consecuente" y afirmó que lo que va a hacer a partir de ahora "es seguir proponiendo cosas".

"Un buen concejal, razonable en sus propuestas y que ha apoyado muchas veces al equipo de Gobierno". Así valora el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el paso del concejal no adscrito recién dimitido, José Luis Gómez, por el Ayuntamiento de Zamora. Además, "ha demostrado que conoce bien la ciudad y que tiene buena cintura política, con relaciones con el equipo de Gobierno buenas y cordiales pero siempre reivindicando sus posiciones en cuanto a sus propuestas".

En cualquier caso, el regidor municipal se compromete a agilizar "al máximo" la tramitación pertinente ante la Junta Electoral Central para que la llegada del "sustituto o sustituta" se produzca "lo antes posible". Tanto Gómez como quien ocupe a partir de ahora su lugar deberán renunciar y tomar el cargo, respectivamente, en sesión plenaria. Si no hay tiempo para hacerlo en julio habrá que esperar a septiembre.

Sobre la posibilidad de reorganizar las tareas del Gobierno municipal y dotar al nuevo concejal o concejala de alguna responsabilidad política, Guarido es cauto: "Vamos a esperar porque no todo el mundo tiene los mismos intereses, inquietudes o conocimientos".

El propio Gómez se presentó en torno a las 10 de la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Zamora para comunicar la renuncia al alcalde, a quien le expresó también que la causa de su marcha se ceñía al más estricto ámbito privado.