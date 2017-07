Cruz Lucas: "Voy a continuar"

A pesar de la dimisión de José Luis Gómez, la también concejala no adscrita del Ayuntamiento de Zamora y número dos de la candidatura encabezada por el que fuera su compañero, Cruz Lucas, tiene intención de seguir en la corporación municipal: "No me gusta dejar las cosas a medias y voy a continuar", ha asegurado la edil en declaraciones a La Opinión-El Correo.

Esta aseveración ha llegado tras superar el estupor inicial de la concejala, que se ha enterado este lunes por los medios de la dimisión de Gómez: "Hace tiempo que no funcionábamos como grupo por decisión de él. No sé cuáles son sus aspiraciones, ni el motivo de ese cambio", ha comentado Cruz Lucas.

En ese sentido, la concejala ha expresado su "decepción personal" con José Luis Gómez, al que le ha unido, "hasta casi el final, una muy buena relación". "Me gusta ser consecuente y lo que voy a hacer a partir de ahora es seguir proponiendo cosas", ha concluido.