Santi Balmes | Vocalista de Love of Lesbian: "Lo importante es que nuestra música perdure"

Love of Lesbian, una de las bandas indies con mayor pujanza en el paronama musical español de los últimos años, ofrece esta noche uno de los conciertos más esperados de las Ferias y Fiestas de San Pedro (auditorio Ruta de la Plata, 22.00 horas). Santi Balmes (Barcelona, 1970), vocalista del grupo, nos habla sobre su último disco, la actuación de Zamora y las expectativas de la formación musical, un clásico de los emergentes festivales de todo el país.

- ¿Cómo ha funcionado el último disco, "Poeta Halley"?

-Ha funcionado muy bien, llegamos al número uno en la primera semana y ahora llevamos más de un año en las listas de ventas sin haber bajado nunca, así que creo que no podemos pedir nada más, estamos muy contentos.

- ¿Qué ha supuesto este trabajo en la trayectoria musical del grupo?

-Ha supuesto la consolidación para nosotros de un discurso, de una manera de hacer, el afianzamiento tanto del fan como de Love of Lesbian a la hora de plantear un lenguaje muy personal.

- ¿Cuál ha sido la pretensión del disco hacia el público? ¿Se ha cumplido lo que esperaban del proyecto?

-Bueno, nuestra pretensión no es que se dirija directamente hacia el público. En realidad estás haciendo el disco que te gustaría escuchar a ti en tu lista imaginaria, y a partir de ahí hay que tener esperanza y cruzar los dedos para que a la gente le guste. Pero de alguna manera esas cosas van a la par, siempre está claro que piensas a la vez tanto en ti como en los demás.

- En cuanto a los temas, en el ámbito de la composición, ¿cree que ha habido una evolución en el grupo?

-Sí, indudablemente la ha habido. En particular más valentía, más saber hacer, más capacidad técnica para saber afrontar canciones más largas de lo normal y que no se convirtieran en algo aburrido.

- Su música también se escucha en otros países, como México, donde han actuado recientemente, ¿cómo viven el hecho de traspasar fronteras?

-No ha sido una cosa nuestra. Ha sido a través de Internet, y lo maravilloso del asunto es que sin mediación de nadie ni de ninguna discográfica ni nada consiguiéramos llegar a gente tan lejana en la distancia.

- Están accesibles a cualquier persona de cualquier preferencia musical, ¿por qué creen que conectan con gente de todos los gustos, lo cual ha contribuido a que sean uno de los grupos más reconocidos del país?

-Bueno, si somos reconocidos en este país es gracias a lo que dice, porque somos muy transversales, porque es muy bonito ver a padres y a hijos cantar los mismos temas en una actuación. Igual es el primer concierto del niño, y también es el concierto que hace que vuelva el padre después de quince años que no había aparecido por ninguna sala porque nadie le había llamado la atención. Son cosas que nos encantan ver, la realidad que hay en un concierto de Love of Lesbian.

- ¿Cómo han crecido como banda desde sus inicios, qué han aprendido?

-Está claro que te vas profesionalizando con el paso del tiempo, de una manera muy acelerada, depende de los compromisos que tengas, también del horario que te pongan en los festivales. Aprendes a darte cuenta de todos tus fallos para corregirlos. Desde cosas tan triviales como el material que llevas, el espectáculo de luces o la dinámica que tiene que tener un concierto entre canción y canción. Poco a poco vas aprendiendo porque realmente los demás te van situando en un ámbito superior y entonces tienes estar a la altura y te crea más responsabilidad añadida.

- ¿Cómo complementan el espectáculo escénico con la música en los conciertos?

-Tiene que haber una conexión con la gente, y eso implica crear espectáculo casi de luces, o audiovisual, pero también tiene que haber un ambiente sobre el que la banda pueda dar un paso hacia atrás y que el público se vea reflejado con lo que está viendo a nivel global, a nivel escénico. Siempre intentamos que haya partes en que podamos, por ejemplo, dar un paso al centro de las luces y que podamos estar casi a medio metro de las primeras filas.

- Después de estos años, ¿qué les hace mantener la ilusión por continuar?

-La carga emocional que hay cuando haces una cosa, es tan sencillo como eso.

- El directo es la mejor manera para ver la reacción del público ante los temas, ¿qué canciones están funcionando mejor?

-Nosotros creemos que todas, está claro que somos un grupo que se hizo con la particularidad de que no tenemos temas de relleno, sino que se cantamos todas las canciones de "pe a pa", el concierto es como una especie de aquelarre.

- Tras esta gira tan amplia, ¿cuáles son los proyectos futuros para el grupo?

-Una banda sonora para una película y un espectáculo que haremos a partir del otoño que viene.

- Una banda sonora... ¿habrá nuevos temas de Love of Lesbian?

-Sí, habrá varios temas nuevos nuestros en este proyecto.

- Siempre los han definido como grupo "indie", ¿qué piensas de ese término en la actualidad? ¿Qué les parece el encasillamiento que muchas veces se hace de las bandas en estilos concretos?

-Son cosas de las que dentro de unos años nadie se acordará. La gente opina, encasilla, archiva, clasifica? pero en realidad lo que importa es que en un tiempo la música siga teniendo validez. Eso es lo que realmente importa.

- ¿Cómo ve el momento musical actual de Love of Lesbian?

-Lo vemos con excitante tranquilidad, te diría.

- Y si mira a su entorno, ¿cómo ve el panorama musical español?

-Yo creo que va fluctuando, de alguna manera, van saliendo cada pocos años grupos que van consiguiendo su hueco.

- Es la segunda vez que actúan en Zamora desde febrero de 2011, y tras el éxito en otras ciudades ¿qué expectativas tienen para este concierto?

-Pues las tenemos todas, esperamos que haya mucha gente. No nos movemos demasiado por Zamora, con lo cual creemos que el concierto tiene que ser especial, porque de alguna manera quién sabe cuándo volveremos a parar por allí.

- En cuanto al repertorio, ¿habrá presencia de canciones de toda la trayectoria del grupo, o darán prioridad al último trabajo?

-Será un repaso largo, será un concierto muy generoso. Más de dos horas de actuación, con temas que quiere escuchar la gente siempre y otros nuevos que van poco a poco encajando dentro de lo que es la memoria colectiva.

- ¿Cómo definiría su música para alguien que no les conoce y no sabe si ir al concierto?

-Bueno, si no nos conocen los invitaría a escucharnos porque otra cosa no puedo pedir. Sé de alguien que dijo que hablar de música es como bailar arquitectura, me parece muy absurdo presentar la banda de alguna manera, no es un contacto visual, es un contacto auditivo, con lo cual le podría decir "escucha un disco, escúchate Poeta Halley por ejemplo y saca tus propias conclusiones".