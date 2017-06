Flexibilidad y nuevas tecnologías para sacarse el carnet de conducir este verano

Su céntrica ubicación, la posibilidad de realizar test desde móvil, el trato familiar y la experiencia acumulada, claves del éxito del centro

A la hora de sacarse el carnet de conducir conviene no jugársela. No sólo porque lo que puede parecer barato en un principio, luego es más caro si no se logran los objetivos a la primera sino también porque de una buena base puede depender una buena conducción durante toda la vida. Es aquí donde la Autoescuela"PACO" juega su mejor baza como centro de obtención del carné de conducir decano en Zamora, al acumular una mayor experiencia y conjugar la tradición de una autoescuela de toda la vida con el uso de las nuevas tecnologías en la formación. A ello, este centro suma además una flota de vehículos que conjugan comodidad, seguridad y prestaciones, una adaptación personalizada para cada alumno en horarios y lugares de recogida para realizar las prácticas y una céntrica ubicación en el número ocho de la calle San Miguel de la capital zamorana, a un paso de Santa Clara.

De hecho, "PACO" es la única autoescuela de la provincia que puede enorgullecerse de estar a punto de cumplir los sesenta años, en la que estudiaron los abuelos y los padres de muchos de los alumnos actuales y en la que ahora para sacarse el carné de conducir disponen de nuevos recursos adaptados a los tiempos, como la posibilidad de resolver dudas, realizar test y recibir formación a distancia, desde el teléfono móvil, tablet o desde un ordenador con conexión a Internet.

Al frente de esta autoescuela zamorana se encuentra desde hace dos décadas Eloy García, que recuerda que en "PACO" ofrecen la formación teórica de forma ininterrumpida en todo el horario de apertura del centro para que el alumno pueda acudir cuando quiera, sin necesidad siquiera de concertar previamente la hora a la que irá a clase. Además, no sólo prestan atención a que los alumnos hagan bien los test sino que también les explican el reglamento de circulación y los porqués de las respuestas correctas para que así aprendan realmente las normas de tráfico, más allá del aprobado del examen. Para la formación práctica, en "PACO" cuentan con una flota de vehículos modernos con todos los avances tecnológicos autorizados por Tráfico, como el GPS. Los profesores no sólo preparan para el examen, sino que además enseñan al alumno a conducir con prudencia y seguridad para evitar accidentes una vez que han obtenido el carnet. Todo ello con el aval de un centro formativo de referencia en Zamora con sus puertas abiertas a todo aquel que quiera sacarse el carné de conducir este verano y durante todo el año.