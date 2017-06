Patrimonio se reúne en el mes de julio para valorar el Museo de Semana Santa

La comisión de Patrimonio evaluará en el mes de julio si le da o no el visto bueno al proyecto para la construcción de un nuevo Museo de Semana Santa en la ubicación actual. Tras el informe favorable del Ayuntamiento de Zamora, es ahora competencia de la Junta de Castilla y León, a través de este servicio, permitir levantar un inmueble en una zona que está apenas a unos metros de la iglesia de Santa María la Nueva, declarada como Bien de Interés Cultural. El primer vistazo al borrador del proyecto que han echado los técnicos de la Junta de Castilla y León ha sido positivo, tal y como asegura el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro. No obstante, no será hasta la reunión del mes de julio cuando se dilucide si se puede o no se puede construir en el entorno.

La propuesta de la Junta pro Semana Santa para levantar un nuevo Museo en Santa María la Nueva podría quedar aprobada en apenas unas semanas. Los técnicos de la Junta de Castilla y León han realizado ya un exhaustivo análisis al documento y tan solo resta que Patrimonio conceda su beneplácito. La intervención del Ayuntamiento de Zamora, con el visto bueno a la consulta urbanística realizada para tal fin, facilita las cosas de cara al proyecto. Pese a que se ha hablado mucho de que el inmueble requería ser catalogado Edificio Singular, desde la Junta aseguran que ese trámite no es necesario debido a las volumetrías presentadas por el órgano de cofradías.