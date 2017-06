La Cámara exige a las instituciones que dejen su interés particular para apoyar Zamora 10

"No podemos ser los responsables ante las generaciones futuras del abandono de nuestra provincia". Con estas palabras quiso Manuel Vidal llamar la atención de los representantes institucionales durante la gala de entrega de los Premios Mercurio y Vulcano de la Cámara de Comercio, celebrada en el Teatro Ramos Carrión.

"Entendemos que necesitamos discriminación positiva para la puesta en marcha de proyectos que pueden representar un antes y un después en Zamora", analizó el presidente de la Cámara en referencia al proyecto Zamora 10. "La mayoría" de los puntos incluidos en el documento de dinamización "pueden llevarse a cabo en el corto y medio plazo y con inversiones razonables, pero lo que de verdad necesitan es la coordinación de todas las administraciones e instituciones que tienen algo que decir para sacar el proyecto adelante". En esta línea, el empresariado "exige" a las administraciones "que tengan una visión más estratégica, una perspectiva que vaya más allá de sus intereses particulares en beneficio del bien común de todos los zamoranos. Insisto, Zamora no puede esperar, agoniza, se nos muere y tenemos el instrumental, las capacidades y la pericia para sacarla adelante. Solo nos falta una estrategia común para afrontar el problema. Y eso es lo que Zamora 10 quiere representar para nosotros".

Vidal centró la práctica totalidad de su discurso en subrayar los impulsos que, a juicio de la Cámara de Comercio e Industria, necesita la provincia. "Necesitamos un proyecto común para que nuestros hijos y nietos tengan al menos una oportunidad de desarrollar su proyecto vital en nuestra tierra. Necesitamos medidas y un plan de actuación urgente, por lo que lo que se hecho hasta ahora claramente no ha servido". Muchas veces, apostilló el representante de la institución cameral, "no se necesitan grandes cosas, simplemente cambiar o adaptar las normativas para que todo sean facilidades para quienes quieran quedarse en el ámbito rural. Debemos agradecer y poner una alfombra roja a quienes decidan desarrollar su vida en los pueblos. Y no lo estamos haciendo, sino todo lo contrario, estamos entorpeciendo injustificadamente esas pequeñas iniciativas que puede ser el futuro de una provincia que se despuebla a pasos agigantados".

Dejando de lado la parte más reivindicativa del presidente de la Cámara de Comercio, la primera parte del acto -conducido por la periodista Tania Sutil- fue destinada a los premiados en la gala de ayer -La Madrileña con el Premio Mercurio y Gestión Agroganadera con el Vulcano; mientras que José Alonso Rodríguez, de Talleres USE, se llevó la medalla a la Dedicación Empresarial y José Luis Calvo Rosón, de Gaza, la medalla a la Lealtad Empresarial-.

Vidal alabó la "valentía para ser emprendedores durante todos estos años". De La Madrileña apuntó que "ha sabido diferenciarse y especializarse lo suficiente para ser un referente y competir con otros canales con sus propias armas". De Gestión Agroganadera, "referente en el sector lácteo de nuestra tierra", subrayó su "compromiso con la ganadería y el constante interés en generar valor añadido". Además, Vidal destacó la trayectoria de José Alonso, de 86 años, que durante más de 50 ha regentado Talleres USE en Villafáfila y la evolución profesional de José Luis Calvo, director gerente de Gaza durante 16 años hasta su reciente jubilación, el "responsable del crecimiento y consolidación de la empresa en los mercados nacionales e internacionales".