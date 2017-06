Los olvidos, posible señal de alarma

"El deterioro cognitivo es un concepto muy en boga porque se empieza a sospechar que es un preámbulo a un posible deterioro mayor, la primera señal de una posible demencia que vendría posteriormente". Las neuropsicólogas de la Fundación Intras Esther Parra Vidales y María José Viñas, conocen bien el asunto, ya que se encargan, la primera como coordinadora, de la Clínica de la Memoria que funciona en un local de la carretera de La Hiniesta.

Saben, por ejemplo, que existen técnicas para "prevenir ese deterioro. Se desarrollan en personas con demencia, pero son útiles también en quienes empiezan a notar esas pequeñas quejas de memoria, "ay, que se me olvida, ay que no se si es normal". Hay técnicas para aplicar en la vida real, un entrenamiento "del cerebro, que es como un músculo más". Desde las técnicas más tradicionales, con lápiz y papel hasta las que se basan en las nuevas tecnologías, las psicólogas de la Clínica de la Memoria expusieron un amplio abanico de posibilidades durante su intervención, en la Semana Médica organizada por el Colegio de Médicos de Zamora.

Son, dicen, "ejercicios que se pueden hacer en el día a día. Todo lo que nos rodea es una fuente de estimulación que bien utilizada nos permite hacer que nuestro cerebro trabaje, no hay que olvidar que nuestro cerebro es un músculo y al igual que el resto de nuestro cuerpo. Igual que caminamos para entrenar las piernas o vamos al gimnasio para fortalecer el bíceps necesitamos hacer ese ejercicio para el cerebro, llevarlo a su gimnasio, estas técnicas de rehabilitación cognitiva".

Zamora y en concreto la Fundación Intras son precisamente pioneros en el desarrollo de las últimas herramientas informáticas para ayudar a la estimulación cognitiva. La Clínica de Memoria tiene como usuarios, por ejemplo, a los participantes del programa de envejecimiento saludable que Intras lleva a cabo con el Ayuntamiento de Zamora, talleres de memoria que se imparten "de manera gratuita". O personas con un deterioro de incipiente a más moderado de demencia "que necesitan rehabilitar y estimular las partes del cerebro dañadas para tener un desempeño en la vida diaria y mantenerse el mayor tiempo posible en la comunidad".

Viñas explica algunos de los ejercicios. "Por ejemplo, traerles olores que traigan a su cabeza recuerdos de su pasado, desde que eran niños, jóvenes o adultos. Se trata de que ellos huelan, memoricen y traten de recordar algo de su pasado. Otro ejercicio se basa en contar una historia y sobre ella hacer una serie de preguntas. Se utilizan asimismo tareas de cálculo, vamos a hacer un poquito de todo". Las evaluaciones previas y de seguimiento permiten comprobar que "el déficit no vaya a más. Lo que más se mantiene y mejora es el tema del lenguaje y la memoria que son los dos aspectos más importantes. Y es la familia la que nos dice si la persona va mejor en las actividades de la vida diaria".

"Todo lo que nos rodea es una fuente de estimulación", dicen las psicólogas se apoyan también en la familia para que puedan trabajar con "ejercicios guiados con pequeñas pautas que nosotros proporcionamos". Es muy importante "ponerse pequeños retos e ir un poco más allá de lo que nos resulta muy fácil de realizar. Es decir, si nos resulta muy fácil recordar dos ingredientes, vamos a intentar recordar tres, sin mirar la chuleta. Hay unas reglas nemotécnicas para ayudarles".

Ahora bien, ¿cuándo nos debemos preocupar por si un pequeño fallo de memoria es preludio de una demencia o un alzhéimer? "Es la pregunta del millón, dice Esther Parra. Hay que tener en cuenta muchísimos factores porque no hay un punto en el que tu digas, hoy estoy bien, mañana voy a al médico. Por ejemplo, tengo olvidos, voy dos veces a la despensa a por el tomate y me he traído los huevos y la harina. Si usted siempre ha sido muy despistado, ese olvido puede que no tenga mayor importancia, pero si es una persona a la que nunca se le olvidaba nada, probablemente pueda tenerla". En cualquier caso "siempre es muy importante que ante una sospecha se consulte con el médico de cabecera, se acuda a centros especializados y descartar, normalizar, o en su caso prevenir aquello que pueda ocurrir", indica Parra.