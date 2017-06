Guarido cree que la alianza IU-Podemos entregaría al PP la Alcaldía de Zamora

Francisco Guarido ha criticado duramente el informe del coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sobre la alianza con Podemos en las instituciones. El líder nacional de la formación ha declarado durante la Asamblea Político Social de IU celebrada este fin de semana que ve "un buen invento" la confluencia, algo que no convence en Zamora. El alcalde cree que la integración definitiva de ambos partidos en uno solo de cara a las próximas elecciones municipales de 2019 supondría "poner una alfombra a la derecha para que gobierne en la capital". Una situación que desde la provincia consideran que deben de parar antes de que tome una mayor forma.

El alcalde de la capital ha mostrado su cara más crítica para valorar lo acontecido durante la Asamblea Político Social de IU celebrada este fin de semana en Madrid. "Andan los míos de IU queriendo hacer "un nuevo sujeto político para la ruptura democrática" que supere a la misma organización de IU. O sea, que quieren entregar en bandeja de plata la cabeza de la histórica IU a Podemos; todo lo demás son subterfugios", ha indicado a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

La teoría de Francisco Guarido, extensible a buena parte de la Izquierda Unida provincial -especialmente en la capital- es que ese nuevo sujeto político significaría "proponer lo mismo que la actual Izquierda Unida, pero sin Izquierda Unida", tal y como ha manifestado. "Que los nuestros reconozcan que IU pierde visibilidad en beneficio de Podemos debido al pacto que ha creado la nueva marca Unidos Podemos y no hacer nada para solucionarlo es aceptar que caminamos sin solución de continuidad", aprecia.

El informe planteado por Alberto Garzón ante la Asamblea de IU ha dejado claro que no cuestiona "en ningún caso" la alianza con Podemos, aunque sí reclama un "reparto más equitativo" dentro de ese pacto y un "perfil propio" para Izquierda Unida. Y no porque sean "fetichistas" de la marca, tal y como ha asegurado el coordinador federal, sino porque considera que "hay electores mucho más referenciadas a IU que a Podemos y si no ven que tienen el peso que les correspondería tener, no se verán reflejados en Unidos Podemos", según ha indicado Alberto Garzón ante la militancia de Izquierda Unida.

Esta última teoría es, precisamente, donde entraría Izquierda Unida de Zamora, capitaneada por Miguel Ángel Viñas y abiertamente "anti confluencia", como se puso de manifiesto en las consultas realizadas meses atrás por parte de la dirección nacional, donde la provincia se erigió como la única de toda España que negó su apoyo a Podemos. Por otra parte, la circunstancia de ser esta capital la única de todo el país gobernada por IU da peso tanto a Miguel Ángel Viñas como a Francisco Guarido dentro de la organización para mostrar sus opiniones acerca de lo que supondría integrar definitivamente al partido dentro de Podemos.

Para defender la idea de que a IU le iría mejor sin Podemos, Guarido ha tirado de resultados. "Este nuevo sujeto que quieren crear a beneficio de inventario de Podemos no tiene predicado, es un ente vacío, experimental, que dicen que sirve para ganar a la derecha. Hasta ahora, el experimento ha sido un fiasco", explica el alcalde. "En las elecciones municipales puede que nos impongan un nuevo sujeto político, lo cual sería en Zamora poner una alfombra a la derecha para que gobierne", añade. "Las municipales tienen una representación proporcional y por lo tanto sacaríamos los mismos concejales juntos en alianzas que por separado. Pero ya han metido a Izquierda Unida en concurso de acreedores, la primera fase de la liquidación como organización", detalla el dirigente de IU en la capital.

La postura del partido en Zamora sobre la confluencia con Podemos ha quedado meridianamente clara durante los últimos años. Guarido, incluso, negó esa alianza en las municipales de 2015. La cuestión es qué harán él y su equipo en 2019 si desde Madrid les dan instrucciones para abrir sus listas a la formación de Iglesias. "¿Podremos parar esto?", se pregunta el alcalde.