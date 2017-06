Zamora: Casi la mitad de los pacientes desconoce cómo se llama su médico especialista

"A pesar de que el 60% de los médicos reconocen que se presenta en el momento inicial de la entrevista clínica, tan sólo el 50% de los pacientes o familiares saben cómo se llama el doctor que lleva su proceso. Sin embargo, refieren que sí serían capaces de identificarlo el 100%". Son las conclusiones de un trabajo publicado en el último número de la revista "Nuevo Hospital" que edita en formato digital el Complejo Asistencial de Zamora, que recoge un estudio realizado con el objetivo de "determinar si en el Hospital Virgen de la Concha los médicos especialistas se presentan al inicio de la entrevista".

Para ello los autores del trabajo realizaron una encuesta a 30 pacientes o familiares, de los cuales 16 (53%) sí sabían el nombre de su médico y 14 (47%) no; el 100% de los encuestados reconocen que serían capaces de identificarlo; 21 (70%) sabían el servicio al que pertenecían y 9 (30%) lo desconocían. También se encuestó a 18 médicos, diez de Medicina Interna, cuatro de Digestivo y cuatro de Neumología. Los resultados que se obtuvieron de forma general fueron: sí se presentan el 72%, no se presentan el 17% y a veces no se presentan el 11%. Sí se presentan el 70% de internistas, el 75% de neumólogos y el 75% de digestólogos.

El trabajo analiza las posibles causas de esta alteración en la comunicación médico-paciente. Una de ellas, evidentemente, se puede mejorar de inmediato y se debe a que el médico en realidad no llega a presentarse al paciente. La otra causa es que la información que se transmite no es asimilada por el paciente, bien por sordera, deterioro cognitivo (poco probable, ya que se aceptaba que fuera el paciente o el acompañante el que dijera cómo se llamaba el médico) o bien que la información no sea procesada de forma adecuada. Y es que, como dice el estudio "el proceso de ingreso supone, en la mayoría de las ocasiones, un estrés psíquico que puede ocasionar una falta de retención de la información trasmitida". Además, añade, "en el caso de los internistas, las características de los propios pacientes (de más edad, con más pluripatología) es lo que puede explicar la discreta diferencia en el porcentaje de presentación respecto a otros especialistas".

Los autores del trabajo son conscientes que de se trata de un pequeño estudio y que "los resultados no pueden ser extrapolables", pero los datos "sí nos tienen que hacer reflexionar, sobre todo a los residentes, sobre la importancia que tiene en el quehacer diario una comunicación médico-paciente efectiva y adecuada".