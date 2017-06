La exposición "120 años de historia, LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA" se abre mañana al público

La exposición "120 años de Historia. La Opinión-El Correo de Zamora" se abre mañana lunes al público, en horario de 19.00 a 21.30 horas, en la sede del periódico, Rúa de los Francos 20, aunque la entrada se realiza por la trasera del edificio a través de la calle Misericordia. Una oportunidad para que todos los zamoranos puedan repasar con sus propios ojos lo que ha significado la historia de este diario y su visión de cada uno de los acontecimientos locales, provinciales, nacionales e internacionales que desde estas páginas se han narrado a lo largo de todo este tiempo. La muestra, inaugurada el pasado viernes, hace un recorrido de la historia a través de teletipos, portadas y fotografías, además de ofrecer al visitante la oportunidad de conocer las máquinas y oficios de antaño.

La inauguración de esta exposición contó con la presencia de más de doscientas personas de los ámbitos político, empresarial, cultural y social de la provincia de Zamora. Uno de los primeros en conocer la muestra fue el coordinador del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, quien expresó su visión de lo que significa el binomio periodismo-política. "LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA es más que un periódico; es un referente. En nuestro trabajo, estamos condenados a entendernos porque político y periodista convivimos a diario y discrepamos normalmente", indicó el expresidente de la Diputación Provincial. "Desde que estoy en Madrid he procurado no establecer muchas diferencias en el trato con el periodista y he de reconocer que sin la experiencia cosechada en Zamora no sería capaz de llevarlo en el ámbito nacional", expresó.

El evento desarrollado en la sede del periódico recibió también al expresidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, quien también quiso valorar el papel de los medios de comunicación. "La profesión periodística tiene un efecto importantísimo en la democracia para garantizar una cierta estabilidad, que consiste precisamente en la alternancia en las instituciones", comentó el otrora dirigente socialista.

La exposición quedará, por lo tanto, abierta a la sociedad zamorana para compartir con ella estos 120 años de información por y para la provincia.