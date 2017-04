Vecinos del ARI de Los Bloques piden soluciones en el Pleno al problema de los ascensores

Un grupo de vecinos del conjunto Martín Álvarez del ARI de Los Bloques acudió al Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Zamora para exigir al equipo de gobierno celeridad en el arreglo de los problemas derivados de los ascensores. El portavoz de este grupo de viviendas, José Manuel Barrio, explicó al alcalde y al concejal de Obras que los propietarios "ya sabían" que las filtraciones se iban a reproducir "desde el mes de noviembre". El edil delegado del área, Romualdo Fernández, respondió al ciudadano asegurando que "nada se puede hacer si todavía no se conoce el problema" y se comprometió a trabajar con rapidez para dar respuesta a las demandas del vecindario.



Tras consumir el orden del día y el turno de mociones del Pleno en poco más de media hora, uno de los portavoces de los vecinos del ARI de Los Bloques, José Manuel Barrio, tomó el micrófono para pedir al equipo de Gobierno una solución rápida y eficaz a sus problemas. "Llevamos varias semanas con los ascensores inutilizados y lo peor es que nosotros ya sabíamos desde noviembre que esto iba a pasar", apuntó el representante vecinal. "Nos encontramos ahora mismo en el mismo punto que hace seis meses y el plazo de garantía sigue corriendo, así que tienen ustedes que aportar una solución cuanto antes", explicó.



El portavoz de este grupo de viviendas enumeró, además, otra serie de deficiencias que han sido señaladas por los vecinos. "Continuamos con problemas de malos olores porque se quitaron del proyecto, aún no sabemos por qué, los colectores que estaban previstos. Tenemos plagas de cucarachas y los tendederos se han vuelto a oxidar. No entendemos qué es lo que está pasando", añadió.



El concejal de Obras, Romualdo Fernández, respondió al representante de los vecinos para tratar de llevar las aguas de nuevo a su cauce. "Me reafirmo en que estamos trabajando con celeridad en este asunto. En estos momentos tratamos de buscar una solución técnica definitiva a estos problemas, pero no podemos hacer nada si no conocemos el problema", indicó. Entre las medidas tomadas hasta el momento por los servicios técnicos se encuentra la recogida de muestras de las aguas acumuladas en el foso de los ascensores para llevarlas a analizar, al objeto de ayudar a esclarecer la procedencia de las filtraciones. "No obstante, aún no hemos recibido comunicación con el resultado de dichos análisis", ha apuntado el edil de Izquierda Unida.



Dinamización en Balborraz



El Pleno celebrado en la jornada de ayer sirvió para aprobar una moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos para elaborar un plan de revitalización en la calle Balborraz. La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, apuntó sin embargo que "no resulta fácil realizarlo por las propias características de la calle y su elevada pendiente". Los concejales no adscritos, José Luis Gómez y Cruz Lucas, también vieron apoyadas sus mociones. Una de ellas para dedicar una calle a Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional; y la otra para establecer un protocolo especial de seguridad en los parques infantiles y las ferias con atracciones.