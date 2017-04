El fin de las obras del Hospital Provincial eleva la inversión de la Junta a más de 22 millones

La Junta de Castilla y León invertirá más de 22 millones de euros en Zamora durante lo que resta de año, una cantidad inferior a los 25 (aproximadamente) del año pasado que puede justificarse por el avance de algunas de las obras más importantes de las acometidas durante los últimos años, tal es el caso del Hospital Provincial. Las consejerías de Fomento y Sanidad se reparten buena parte de la inversión y ambas superan los 8,7 millones de euros destinados a la provincia de Zamora.



Empezando por Sanidad, la Junta destina cuatro millones de euros a acabar las obras del Hospital Provincial, que se cerrarán definitivamente en los próximos meses (no hay nada previsto para el año 2018 y siguientes). Además, aparecen cuatro millones y medio bajo el título "equipamiento diverso de hospitales", de los cuales una buena cantidad se quedará en el Provincial para ponerlo en funcionamiento al 100%.



Por lo demás, Sanidad destina 150.000 euros a la construcción del centro de salud de Villalpando y 200.000 para el Parada de Molino. No son cantidades muy amplias pero sí son mayores que las del año pasado, cuando ambos centros se repartieron solo 35.000 euros. Eso sí, Sanidad se emplaza a los próximos años para comenzar las obras "en serio" pues la obra de Villalpando está presupuestada en más de 4,3 millones de euros y la de Zamora capital en más de 4,4. Parece, a juicio de las previsiones para los próximos años, que el centro de salud Parada de Molino echará antes a andar porque para el 2018 la Junta estima gastar ya más de un millón. Las cantidades para Villalpando son mucho menores, según se refleja en el programa plurianual.



Por lo que refiere a Fomento hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, que la conservación de carreteras y los tratamientos silvícolas contra incendios (solo estos últimos suponen 2,6 millones de euros) suponen una parte muy importante del montante total y no se traducen en nuevas infraestructuras para la provincia. A partir de ahí, la Junta ha presupuestado 198.000 para el Centro Cívico que se levantará sobre el agujero del fallido Palacio de Congresos. Eso sí, este dinero da realmente para poco porque la Junta se ha comprometido a aportar cerca de dos millones, lo que indica que el inicio de las obras tendrá que esperar a 2018. Las previsiones para el próximo ejercicio hablan de una inversión de 1,3 millones, que si dará para dar un "empujón" a unas obras que, a juicio de las previsiones del Ayuntamiento (que costeará parte de la infraestructura y se hará cargo de su gestión) y Junta, deberá estar terminada antes de las próximas elecciones locales y autonómicas.



Hay en la partida de Fomento varias cantidades para reparación y rehabilitación de viviendas y más de 577.000 euros para el EDAR de Santa Cristina de la Polvorosa, así como unos 10.000 para finalizar la conexión de Tardobispo a la red de Zamora.



El convenio con Galicia para acondicionar la carretera de Porto de Sanabria también tendrá que esperar, pues este año solo se han previsto 10.000 euros de los 850.000 de coste estimado. La renovación del firme de dicha carretera contará este año con 50.000 euros de los 2,5 millones que se estima que costará. Cantidades muy escasas para que los conductores que circulan por esa vía noten mejora alguna durante los próximos meses aunque, a juicio de la Junta, la situación se desbloqueará en los próximos años.



La restauración de las escombreras de Morales y Fuentes del Ropel supondrán 37.000 euros a la administración regional y la mejora de espacios naturales unos 130.000. Se invertirán 130.000 euros en maquinaria y conservación de cortafuegos en los montes y más de un millón en las cuadrillas helitransportadas.



La Consejería de Agricultura invertirá 1.756.746 euros durante lo que resta de ejercicio en la provincia de Zamora. La red viaria de Almaraz de Duero recibirá 109.000 euros, la zona de concentración parcelaria de Viñas de Aliste, 279.000, y 454.000 para Sobradillo de Palomares. En Riofrío de Aliste se quedarán otros 438.000 euros de Agricultura.



Las cantidades ya son menores en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que gastará en los próximos meses unos 200.000 euros en renovar varias residencias de ancianos, 25.000 en programas de igualdad y otros 24.000 para prevenir la violencia de género.



Queda la Consejería de Economía y Hacienda, que destinará 70.000 euros a la reforma del edificio de la calle Prado Tuerto.