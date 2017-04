Reconocimiento al trabajo bien hecho

Más AVE, más románico, más gastronomía y más promoción internacional. Estas son las claves para el desarrollo de la hostelería en Zamora que ayer apuntó el presidente de Azehos, Óscar Somoza, durante la gala de entrega de los Premios Vesta 2017, que han galardonado a un total de ocho empresarios y hosteleros zamoranos por su labor durante los próximos meses. A la gala acudieron los representantes institucionales de la provincia de Zamora y el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez.



Aunque Somoza aseguró que el sector "empieza a ver la luz" después de "los largos años de crisis económica", apuntó a un puñado de factores a tener muy en cuenta para fomentar el desarrollo provincial. Primero, el AVE. "Ha llegado, pero tenemos que llenarlo de viajeros y hacer que llegue cuando antes al noroeste provincial", aseguró el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería. Segundo, "potenciar el románico como principal atractivo turístico de la ciudad" porque "no basta con que tengamos los monumentos, hay que saber explotarlos para generar riqueza". En esta línea se encuadran también las reivindicaciones sobre el "tirón" de la Semana Santa de Zamora, que "necesita su espacio propio" para "que no sea una sola semana al año y alcance a las 52".



Además, el empresario animó a trabajar en la línea gastronómica "como ya está haciendo Azehos" con jornadas como las del lechazo o la tapa. Otra falta importante para la provincia, analizó Somoza, "es la promoción internacional, donde cojeamos mucho". En este sentido, "la promoción de la Reserva de la Biosfera, del Parque Natural de los Arribes y del Lago de Sanabria se antoja fundamental, así como la potenciación de las infraestructuras que aún faltan por llegar a la provincia".



De otro lado, Somoza no dejó pasar la ocasión para poner en valor la importancia económica de la hostelería en la provincia de Zamora. "Somos uno de los pocos sectores que es capaz de rentabilizar las inversiones que las instituciones hacen para mejorar y transformarlas en riqueza para la provincia a través de los negocios y de la generación de empleo", aseguró el presidente de los hosteleros zamoranos.



Ya por lo que refiere a los premiados, el restaurante "La Bici Verde" se alzó con el galardón al establecimiento revelación (patrocinado por el Ayuntamiento) al ser puntuado por encima de la Taberna Restaurante Delamar y del Restaurante Padornelo, los otros dos finalistas. El premio Diputación de Zamora-Patronato de Turismo fue para el restaurante Casa Toribio de las Ventas, en Madrid (Barandales y L'Iberic, en París, fueron los otros dos finalistas). El "DO Tierra del Vino a las mejores tapas" fue para el Círculo de Zamora (Padornelo y Patanegra fueron los finalistas), el "Orujos Panizo Café y Afterwork" recayó en el Café Marlene (también optaban Oh My God Music Room y el Pub Scaparate de El Puente), mientras que el premio "Caja Rural al joven valor" fue para Jonathan Garrote, de la Taberna Restaurante Delamar (que clasificó por encima de Jaime Vinasco, del Bici Verde, y de Álvaro Ponce, de Moralvi Taller de Tapas.



Por lo referente al resto de premios, el "Distribuciones Corona a la comunicación" se le otorgó a España Directo (mejor puntuado que Jorge Losada y que la Ruta Sentero del Rabo de Toro). El premio "Alimentos de Zamora" se lo quedó Caprichos de Meneses (por encima de Brigecio y El Rincón de Antonio) y, por último, el "Junta de Castilla y León a la excelencia" se le otorgó a El Ermitaño frente a Brigecio y Los Caprichos de Meneses.