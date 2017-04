El Ayuntamiento destina 100.000 euros a arreglos en Los Pelambres y la perrera

La renovación del parque infantil de Los Pelambres, el arreglo integral de la perrera municipal y la sustitución del mobiliario urbano en el bosque de Valorio se convertirán en las primeras inversiones municipales para dar cumplimiento al acuerdo económico alcanzado en diciembre de 2016 entre el equipo de Gobierno, Ciudadanos y concejales no adscritos y que significó el apoyo de estos últimos al Presupuesto para 2017. Francisco Guarido ha confirmado ya las partidas que se destinarán a cada una de las intervenciones y que ofrecen un total de 100.000 euros, a la espera de conocer la cuantía para Valorio. Además, ha avanzado que la intención municipal es cumplir "poco a poco" con todos los compromisos, entre los que también se encuentra el arreglo de la pasarela del Puente de Hierro o el cerramiento de todos los solares del Casco Histórico.



El entorno de Los Pelambres lavará su cara por completo a medio plazo. El Ayuntamiento de Zamora ha conseguido la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero y acometerá en los próximos meses la primera de las intervenciones para renovar por completo esta zona fluvial de la capital, para lo que se han dado un plazo de unos tres años. "Hemos consignado un presupuesto de 60.000 euros para renovar el parque infantil situado en Los Pelambres. Tenemos que sacar la arena, hormigonar y poner el caucho para posteriormente cambiar la práctica totalidad de los juegos infantiles", ha detallado Guarido. "Para el futuro, probablemente dentro del ejercicio presupuestario de 2018, tenemos prevista una adecuación integral de la playa fluvial y de sus alrededores", ha explicado el alcalde de la capital.



La perrera municipal se llevará otra de las inversiones incluidas dentro de este acuerdo económico con los cuatro concejales de la oposición que no pertenecen al Partido Popular. Como ya avanzó la pasada semana el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, Francisco José Requejo, en las próximas semanas se llevará a cabo una reforma integral de este espacio, tal y como ha confirmado Francisco Guarido. "La dotación para la obra en la perrera municipal asciende a 41.400 euros y los trabajos se adjudicarán a través de un contrato menor", ha indicado. "Con este dinero, el objetivo es cambiar por completo el sistema eléctrico y de iluminación, hormigonar el patio, cambiar las puertas interiores y acometer un drenaje perimetral, dado que los problemas en este sentido son constantes", ha asegurado. "La sociedad protectora que presta el servicio (Scooby) se queja y con razón, por lo que vamos a tratar de paliarlo", ha comentado.



El bosque de Valorio, por último, también se beneficiará de esta apuesta inversora del Ayuntamiento de Zamora. "Nuestra intención y lo que tenemos en mente es reservar una partida grande para renovar el mobiliario urbano y los juegos infantiles del bosque de Valorio", ha aseverado el alcalde de la capital, Francisco Guarido. "De cara al futuro y dentro del contrato propio para el mantenimiento del resto del bosque, tendremos que ser muy cuidadosos a la hora de adjudicarlo", ha defendido.



Todas las inversiones forman parte del acuerdo alcanzado entre IU, PSOE, Cs y no adscritos en diciembre para poder aprobar el Presupuesto.