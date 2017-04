El escaparate del mercadillo de Defensa Animal Zamora, reventado de madrugada

Todas las hipótesis están abiertas, tanto la del robo y el vandalismo, como la del sabotaje, aunque desde la Asociación Animal Zamora (DAZ) se baraja más la del ataque como represalia a su intensa actividad de denuncia sobre el maltrato animal ante la policía y en los juzgados de Zamora, donde se insvestigan y se han sentenciado múltiples casos.



"Los beneficios que obtenemos del mercadillo", el local ubicado en la calle de San Torcuato al que reventaron el escaparate la madrugada de ayer, "son para sufragar el trabajo gratuito que realizamos desde DAZ", explica la presidenta, Miriam García Martín, quien recriminaba una acción que parece tener el único propósito de "hacer daño" a la Asociación. "Si tenemos que destinar dinero a reparar los daños, menos podremos utilizar para realizar un servicio a la sociedad y ayudar a a los animales que son abandonados y maltratados", lamentaba la representante de la DAZ.



García Martín descartaba prácticamente el robo porque "no hay nada de valor en el local, todo lo que vendemos es de segunda mano, y no hemos echado nada en falta". Además, quienes arremetieron contra la luna no parece que tuvieran la intención de entrar, puesto que la fractura no fue lo suficientemente limpia como para que pudieran entrar en el establecimiento.



Los bomberos de Zamora tuvieron que intervenir en el luna de cristal estallada porque corría el riesgo de venirse abajo. La Policía Municipal fue la primera en llegar a la calle de San Torcuato después de recibir una llamada a las 2.00 horas de ayer, de algún vecino que escuchó el ruido del impacto en el escaparate y que optó por darles aviso. Fueron los agentes quienes decidieron pedir a los bomberos ayuda para asegurar que no se cayeran los restos de la luna, retirar los cristales más punzantes en torno al boquete hecho con el golpe y salvaguardar la seguridad de los viandantes.



La policía no encontró ningún objeto con el que pudieran haber roto el escaparate, como ha ocurrido en los intentos de robo que se han denunciado no hace tanto, en los que los ladrones dejaron un adoquín en la droguería que asaltaron en la calle de El Riego o una tapa de alcantarilla en otros.



Lo cierto es que no existen pistas sobre quién o quiénes pudieron ser los autores de este incidente, que investiga ya la Comisaría de Zamora después de que DAZ denunciara los hechos a la espera de reponer la pared acristalada y conocer con exactitud la suma a la que ascienden los desperfectos causados por los autores del ataque para reflejarlo en las diligencias policiales.



La Asociación vende en esta tienda todo tipo de artículos, la mayoría de segunda mano, desde libros y ropa hasta artículos de decoración o música en soporte de CD para financiar la intensa actividad que lleva a cabo, indica su presidenta.