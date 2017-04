Los "sanchistas" denuncian el aumento de más del 40% de afiliación del PSOE en Aliste y Toro

La Plataforma de Pedro Sánchez en Zamora denuncia el incremento de más del 40% de afiliados en las agrupaciones locales de Aliste y Toro desde febrero, por lo que reclama la intervención del secretario de Organización del PSOE en la provincia, Ismael Aguado, para poner coto a esta situación que "contraviene la Ley Electoral", asegura el portavoz y responsable para Zamora de la candidatura del exsecretario general, Ángel Pozo. "Esto es jugar muy sucio", agrega, "para evitar picardías, hay un límite", con el objetivo de que no se incremente la militancia en periodos de primarias o previos "solo para votar, se trata de evitar que una determinada facción se haga con una agrupación y después "me voy"".

De confirmarse lo que la Plataforma denuncia, se podría incurrir en fraude, según la Ley Electoral que fija en el 15% el tope de afiliación. De hecho, el secretario de Organización del PSOE en Albacete ya paralizó la afiliación en esa provincia por un aumento artificial del censo al superarse ese porcentaje, recuerda Pozo. El portavoz de los "sanchistas" se remite a los datos "que nos han dado afiliados de esas agrupaciones, ya que no se nos permite acceder al censo de toda la provincia" y agrega que se trata, en buen número, de "familiares de milites" del partido y que, curiosamente, son partidarios de Susana Díaz, "me parece vergonzoso".

Aguado se ha mostrado sorprendido e indicado que "desconozco" que exista una comunicación del responsable de la candidatura de Sánchez en Zamora para que tome medidas ante lo que Pozo denomina "aumento desmesurado de censo en el último mes y medio principalmente", una circunstancia que "no me consta", ha manifestado el secretario de Organización del PSOE zamorano.

Sin dejar de admitir que en la Agrupación a la que pertenece también se han producido afiliaciones, pero "que no superan el 15%", como estipula la Ley, Pozo no ha podido concretar el número exacto de nuevos militantes en Aliste y Toro, si bien "los compañeros nos dicen que lo cifran en hasta un 40% o un 50%, se trata de familias, ¡metemos a todos!", agrega indignado. En el escrito pide a Aguado que le aclare los datos de nuevos militantes, ya que no puede ver el censo del PSOE en toda Zamora, lo que supone para los afines a Sánchez "jugar con desventaja" respecto de los "susanistas", que al tener en sus manos el poder orgánico del Partido Socialista en la provincia disponen de esos datos que les permiten hace campaña para recoger avales a favor de su candidata. Aguado manifestó a este diario que "no comento" nada en relación con los censos.

La Plataforma de Pedro Sánchez lleva recogidos decenas de avales ya, desde que se abriera el plazo el día 20 de abril, cuando comenzó a funcionar un grupo que se turna en la sede del PSOE para captar los apoyos durante todo el día, en horario de oficina. El mismo día 20, los "sanchistas" instalaron una mesa en la sede para ir sumar apoyos, durante el acto con Andrés Perelló, el asesor jurídico de la candidatura de Sánchez.