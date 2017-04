Defensa Animal Zamora denuncia daños en la sede de su mercadillo

Defensa Animal Zamora (DAZ) denuncia los daños sufridos en la luna del local donde ubica su mercadillo para obtener fondos para financiarse, reventada esta madrugada con el único objetivo, al parecer, de causar destrozos puesto que los artículos que se venden son de segunda mano y de escaso valor.

Los perjuicios económicos provocados aún no se han valorado, a la espera de reponer el cristal de grandes dimensiones fracturado con un objeto contundente que los vándalos se llevaron para no dejar ninguna prueba que pudiera ayudar a identificarles.

La Policía Municipal recibió un aviso hacia las dos de la madrugada y fue precisa la intervención de los bomberos de la capital para retirar parte los cristales punzantes que impedían cruzar la luna para entrar en el local sin cortarse.

"No sabemos si quienes han roto la luna tenían intención de robar, no lo creo porque no hay nada de valor", pero tal y como quedó el hueco abierto en el escaparate era imposible acceder al interior, ha declarado la presidenta de DAZ.

La Asociación formalizará la denincia en la Comisaría de Zamora esta tarde, tras disponer del recuento de los daños sufridos por esta acción que parece producto de una gamberrada.