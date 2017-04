"Mi fotografía representa el testimonio de un modo de vida en desaparición"

El fotógrafo Félix Marbán presenta una selección de imágenes centradas en el ciclo vital en Aliste en la sala de exposiciones de la Encarnación.



-¿De dónde le viene la afición a la fotografía?



-Desde mi juventud me gustaba retratar a los amigos y las fiestas de Toro. Posteriormente me centré en trabajar para retomar la afición cuando estaba a punto de jubilarme adaptándome a los nuevos tiempos, a las cámaras digitales.



-Muchas de sus fotografías son de Aliste, tanto del ciclo vital que protagoniza la muestra que ahora tiene en la Encarnación como otras imágenes que ha tomado de su Semana Santa, ¿por qué esa querencia por la comarca?



-De niño fui a los campamentos de San Pedro de las Herrerías donde vi a la gente de Aliste como vivían y me quedó un poso que cuando retomé la fotografía quise captar. Me interesa su ciclo vital, donde inmortalizo momentos que están en peligro de extinción. Quiero que fotográficamente quede un documento de cosas que están abocadas a desaparecer irremediablemente. Mi fotografía es un testimonio de un modo de vida en desaparición. Estoy fotografiando los trabajos, los oficios y modos de vivir que se conservan para que las generaciones futuras los conozcan.



-En la muestra presenta desde oficios a la mascarada de Villarino Tras la Sierra.



-Las imágenes de la mascarada no están hechas en día que salen, sino que yo tras verla me imagino cosas, quedo con las personas que dan vida a los personajes y los fotografío porque el día que salen hay mucho público y los personajes tienen que ir a lo suyo. Yo he ido mil veces a las mascaradas y hago fotos pero siempre te aparecen casas o coches actuales de tal forma que las imágenes no me valen pues yo deseo captar el ciclo vital de la comarca de Aliste como si fuera medio siglo hacia atrás. Cuido mucho los detalles y las vestimentas. No quiero que aparezcan vaqueros ni camisetas con publicidad.



-Sus imágenes están muy preparadas pero ¿cómo las están acogiendo los retratados?



-Muy bien. Les doy copias de las mejores imágenes porque los primeros que tiene que disfrutar de ellas son los propios fotografiados.



-En la exposición que tiene en estos momentos en la Encarnación se puede ver...



-40 imágenes que corresponden a seis temas. El primero es cogiendo agua en la fontanica de Tola de Aliste, donde intervienen Sonia y Maribel. Un segundo grupo de imágenes corresponden a la tarea de sacar agua de un pozo con el cigüeñal para regar un huerto en Moveros, donde interviene la señora Adelina. En otras imágenes aparece el leñador de Bercianos, Juan Pablo, que aparece partiendo la leña tan y como se hacía antes y lo hizo vistiéndose ropa como la de antes. Además la ti Prisca asa castañas en Mahíde, es una señora de 80 años que sigue trabajando como si tuviera unos 20 y todas las noches teje calcetines de lana con cinco agujas. Tiene una gran actividad pese a su edad. Las imágenes muestran alguna de sus actividades cotidianas. A mayores el público puede contemplar a Lidia y su hija de corta edad, Paula, por las calles de Nuez.



-Temporalmente ¿cuándo están hechas?



-Desde hace cuatro años y las más recientes en marzo del pasado año. Tengo material como para hacer varias exposiciones más, pero hay que encontrar los espacios donde exponer porque en Zamora hay pocos lugares donde hacerlo aunque tengo que agradecer la cesión realizada por la Diputación para esta muestra. Yo quiero enseñar a la gente una forma de vida de Aliste. Me apasiona hacer este tipo de fotografías.



-Usted realiza un proceso de retoque a las fotos.



-Toda imagen tras hacerse tiene un proceso de postproducción. Yo las retoco y luego las imprimo yo mismo. Lo controlo yo todo. Cada una de las imágenes puede tener una postproducción de hasta cinco o seis horas pero para hacerlas, las hago en los lugares de Aliste.



-¿Tiene alguna exposición en cartera



-Sí, tengo dos previstas. Voy a hacer una en Toro en agosto y otra en Sejas, en el mismo mes. En ambas se verán Aliste y sus oficios sin olvidar su Semana Santa.