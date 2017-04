"Debemos decidir sobre el Museo de Semana Santa ya y encargar el proyecto cuanto antes"

Viene de la página anterior



-¿Cree que el Museo será una clave para el desarrollo económico de Zamora y su impulso fuera de sus fronteras?



-Sí. Vendría más gente a ver el Museo, pero tendría que haber actividades paralelas a la Semana Santa, como lo hacen otras ciudades, Córdoba, Sevilla, Málaga..., tenemos que ponernos las pilas y hacer actos atractivos todo el año. Todo lo que no hagamos, nos lo ganarán el resto de ciudades que tienen su Semana Santa como seña.



-¿Se está en ese punto de o se consigue o no volveremos a tener otra ocasión igual?



-El Gobierno central no nos trata como debería, tiene una deuda porque lo hemos perdido todo, Iberduero, el Cuartel Viriato... La Semana Santa está ahí y funciona con el esfuerzo de muchos zamoranos, pasa de padres a hijos y nunca morirá, pero hay que dar pasos, no atropelladamente, de forma comedida y pensada. La presidenta de la Junta, Isabel García Prieto, se está moviendo, tiene mi apoyo incondicional, desde luego.



-¿Pero se acaba el tiempo?



-No, esa subvención, está ahí. Habría que encargar el proyecto cuanto antes con ese dinero. Nuestra Semana Santa es diferente a todas, única, es un potencial que debemos explotar, es muy autóctona, el BIC fue aprobado de forma unánime, debemos no perder nuestras raíces, eso nos distingue.



-¿La polémica con el Santo Entierro es una brecha en la unidad de la Junta, habrá ruptura?



-No creo, es un duelo al sol, una llamada de atención, la unidad de los presidentes sigue existiendo. Como hermano me gusta que haya bandas, que cada cofradía salga de forma digna. Debemos hablar mucho, tiene que haber una solución, a lo mejor un acuerdo intermedio, la mayor parte de las cofradías siempre hemos cedido nuestra aportación económica a estas otras que lo necesitan. Isabel es muy dialogante y no queremos que se vayan, perderíamos el BIC y los fondos para el nuevo museo.



