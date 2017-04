Los trabajos en el Banco de España siguen paralizados por el modificado

"Las partidas están muy contaminadas por proyectos fracasados del pasado del PP"



"Son unas cuentas plagadas de mentiras que muestran la ineptitud del alcalde"



Las obras del Banco de España continúan generando retrasos a cada día que pasa. El alcalde, Francisco Guarido, ha explicado que existe una propuesta de modificado del proyecto para la cual se ha otorgado una prórroga de mes y medio al objeto de estudiarla y aprobarla si fuera el caso. No obstante, la empresa adjudicataria ha decidido paralizar los trabajos a pesar de poder continuar por diferentes zonas que no afectan a ese modificado. "El Ayuntamiento considera que la empresa puede seguir trabajando en otras partes que no están afectadas por ese modificado de obra y no lo está haciendo. Por lo tanto, seguiremos con las acciones de penalización a través de una cantidad mensual por no continuar con la obra en aquellos puntos donde sí pueden hacerlo", explica el alcalde.



La contratación de esta obra de adecuación del Banco de España como cuartel de la Policía Municipal sigue siendo duramente criticada por los grupos de oposición. El Partido Popular ha recordado que la situación "no es más que una tomadura de pelo a los zamoranos dada la gestión opaca" que, consideran, lleva a cabo el equipo de Gobierno. El grupo municipal de Ciudadanos, por su parte, cree que la decisión de utilizar este proceso de subasta para la adjudicación no fue la idónea, "porque al final lo barato sale caro". Francisco Guarido, no obstante, apunta que este método "no lo ha inventado este equipo de Gobierno" y defiende la decisión.