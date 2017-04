Guarido echa en falta a los sindicatos en el plan "Zamora 10"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, lamentó ayer la "poca" participación que se ha dado a los sindicatos a la hora de elaborar el proyecto "Zamora 10", presentado el jueves en el Teatro Ramos Carrión ante multitud de empresarios y representantes institucionales, entre ellos el propio regidor municipal.



La hoja de ruta que se presentó en el Ramos "recuerda", a juicio del alcalde de la capital zamorana, "a otros macroproyectos de desarrollo de Zamora presentados en los últimos años, como el Zamora Avanza". Si bien "en el pasado se fracasó" en "el intento de aunar esfuerzos para conseguir proyectos importantes para la capital y para la provincia", esto "no quiere decir que no haya que volver a intentarlo con los mismos actores o con algunos diferentes", por lo que el proyecto es "muy positivo".



Con todo, "me hubiera gustado", apostilló Guarido a preguntas de los medios de comunicación, que la iniciativa, "más allá de los propios empresarios hubiera partido de los agentes sociales", en referencia a las centrales sindicales, "que también pueden aportar iniciativas para incluir en el plan". El factor empresarial, añadió el alcalde zamorano, "es clave, pero el sindical también, así como el apoyo de las administraciones públicas".



"La parte sindical", continuó Guarido, "debe de ser introducida en este proyecto. Las patas de la sociedad son varias, y si una de ellas es la empresarial, también considero que la representación de los trabajadores es imprescindible" para realizar este tipo de iniciativas.



"Zamora 10" pivota sobre una decena de proyectos concretos para la capital y la provincia, como fomentar la "Marca Zamora", la creación del Centro Tecnológico del Ovino, un espacio exclusivo para la Semana Santa, transformar el Mercado de Abastos, consolidar el Centro Logístico de Benavente, convertir el Románico en un producto mucho más reconocible o impulsar un Plan Integral de Turismo con todas las opciones de Zamora.