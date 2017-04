Ciudadanos se felicita por lograr el arreglo de la playa de Los Pelambres

El grupo municipal de Ciudadanos se ha felicitado por el avance en diferentes proyectos para la capital incluidos en el acuerdo presupuestario firmado por el bipartito IU-PSOE junto a su formación y los concejales no adscritos. El portavoz del partido naranja, Francisco José Requejo, ha destacado el "buen talante" existente con el equipo de Gobierno a la hora de abordar estas iniciativas marcadas en la hoja de ruta que permitió a la Alcaldía aprobar el Presupuesto de 2017. "Estamos contentos porque el proyecto para el entorno fluvial de la playa de Los Pelambres parece que va hacia adelante, después del visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Duero. También la renovación del alumbrado en ambas márgenes del Duero, que podría tener un coste de unos 150.000 euros o la intervención en la perrera municipal, para la cual se destinará una cantidad que ronda los 40.000 euros", ha explicado el portavoz en una comparecencia junto a Pablo Yáñez,



Requejo, por otra parte, no solo ha tenido palabras de agradecimiento, sino que también ha lanzado una reprimenda al equipo de Gobierno por asuntos como la ubicación del mercadillo o la contratación de la obra del Banco de España. "Mantenemos que no ha existido la comunicación que debería existir con los vecinos de Vista Alegre, un hecho que se puede ver en las 900 firmas que han recogido", indica.