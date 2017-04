Una veintena de restaurantes y bares compite por los Premios Vesta de Azehos

Azehos ultima los preparativos para la entrega de los Premios Vesta, que reconocen la excelencia de los establecimientos hosteleros zamoranos. Una cita que se celebrará el próximo 26 de abril en el Teatro Principal y en la que competirán 24 bares, restaurantes y empresarios de toda la provincia.



Los candidatos al Premio Ayuntamiento de Zamora al establecimiento revelación son los restaurantes Delamar, La Bici Verde y Padornelo. Por el premio Diputación de Zamora Patronato de Turismo compiten los restaurantes Casa Toribio (Madrid), Barandales (Madrid) y L'Iberic (Madrid). El galardón DO Tierra del Vino a las mejores tapas se dirimirá entre los restaurantes La Oronja, Padornelo y Patanegra. El Premio Orujos Panizo Café y Afterwork se lo disputarán el Café Marlene, Oh My God music room y el Pub Scaparate. Para el Premio Caja Rural al Joven Valor están nominados Jaime Vinasco (La Bici Verde), Jonathan Garrote (Delamar) y Álvaro Ponce (Moralvi). El Premio Distribuciones Corona a la Comunicación tiene como nominados a España Directo, Jorge Losada (Promecal) y Ruta Sentero del Rabo de Toro. El Premio Alimentos de Zamora se entregará a uno de entre los restaurantes Los Caprichos de Meneses, Brigecio y El Rincón de Antonio. Por último, están nominados al Premio Junta de Castilla y León a la Excelencia El Ermitaño, Brigecio y Los Caprichos de Meneses.