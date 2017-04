Perelló pide a la gestora "decencia, el PSOE no está al servicio de Susana Díaz"

"Al aparato hay que exigirle un mínimo de decencia e imparcialidad" porque "no está al servicio de ningún candidato, sino del partido" y estas primarias a la Secretaría general del PSOE "son un proceso interno y democrático del partido", en el que, "en dignidad y condición, nadie es más que los militantes, todos votamos y avalamos una sola vez", declaró en Zamora el asesor jurídico de la candidatura de Pedro Sánchez, Andrés Perelló, que celebró ayer un encuentro con afiliados y simpatizantes.



Perelló criticó que desde la oficialidad del PSOE se esté apoyando a la presidenta andaluza, "debería ser más prudente", añadió para aludir directamente a la gestora, que "hace mal en apoyar desde el partido claramente a un candidato, a Susana Díaz". El también integrante del comité federal del PSOE situó la fuerza del exsecretario en una "explosión de militantes" que "nos trae y nos lleva" y "si el aparato tiene un mínimo de conocimiento y sentido común, se dará cuenta de que no la puede frenar". En ese llamamiento, insistió en que "aparato somos todos, tanto los que pagamos la cuota en esta candidatura y pegamos carteles desde esta candidatura como los que lo hacen desde otras".



Sin cortapisas, Perelló asegura que existe "cierto divorcio entre la visión de los llamados barones y la de muchos afiliados sin cargo público en este momento" que mantienen que "la principal obligación" del PSOE "es gobernar, intentar gobernar", contrario al de ser útil en la oposición o "en la próxima campaña diremos "vótennos pero no mucho, no vaya a ser que dejemos de ser útiles en la oposición y no vaya a ser que ganemos".