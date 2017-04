La obra del Banco de España, al 37% de ejecución una vez superado el plazo de entrega

La situación de las obras de transformación del Banco de España en cuartel de la Policía Municipal empeoran a cada mes que avanza en el calendario. Una vez superado el plazo de ejecución de los trabajos, que deberían haber estado listos el 11 de abril, la empresa adjudicataria tan solo ha conseguido materializar un 37% de la obra, lo que supone un importante retraso sobre las previsiones manejadas por el equipo de Gobierno.



La problemática no ha pasado inadvertida para el principal grupo de oposición. Javier Ratón, concejal del PP, asegura que el retraso "no es culpa de la mala suerte, sino de una gestión opaca y un sistema de adjudicación, a través de la subasta, que no era el idóneo para esta obra".