El Ayuntamiento tapa los alcorques y no pondrá más árboles en Alfonso XII

El Ayuntamiento de Zamora procedió ayer a tapar los alcorques dispuestos a lo largo del trazado de la avenida de Alfonso XII, en paralelo al lateral del antiguo edificio de la Diputación Provincial, lo que significa que renuncia a recuperar las especies arbóreas plantadas en su día tras las obras de remodelación del casco antiguo. El concejal de Medio Ambiente, Romualdo Fernández, explica que la medida se ha tomado, como en otros puntos de la ciudad, una vez que se ha constatado que los árboles no prosperan, seguramente por las características del subsuelo.



El hecho de los árboles plantados no logren un desarrollo adecuado facilita además su rotura por actos vandálicos o por golpes accidentales del tráfico que transita por esta vía, y de hecho ya no quedaban troncos en pie.



Esta es la razón por la cual se ha decidido tapar los alcorques, como ha sucedido en otros puntos de la ciudad donde la experiencia de años ha demostrado que la plantación de los árboles no ha sido viable.