El AVE cumple 25 años; uno y medio en Zamora

El 21 de abril de 1992, la estación de Santa Justa de Sevilla recibió la llegada del primer tren de Alta Velocidad de España. Una ruta entre Madrid y la capital hispalense que se completó en menos de tres horas. En aquel momento se estrenaban 471 kilómetros de la red ferroviaria más avanzada del mundo. Hoy, son ya 3.240 los kilómetros que se pueden recorrer en AVE, incluidos los que transcurren por la provincia de Zamora.

La alta velocidad en Zamora no llegó hasta octubre de 2015, más de 23 años después de aquel viaje inaugural en Sevilla. No obstante, y pese a no ser propiamente un servicio de AVE sino un Alvia, el desembarco de uno de los trenes más rápidos del mundo en Alfonso Peña supuso toda una revolución para la provincia. Y es que solo en el primer año de servicio, el número de viajeros se multiplicó un 120%, hasta alcanzar los 116.000 que cubrieron el trazado entre la capital y Madrid.

La mencionada línea contó, de inicio, con una inversión superior a los 750 millones de euros y ello ha permitido reducir en cerca de media hora el tiempo de viaje entre Zamora y la capital de España. A esa cantidad, además, hay que sumarle otros 35 millones de euros más destinados a la adecuación y remodelación del edificio de la estación de Zamora.

Para el futuro, queda la conexión con Galicia. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha comprometido ese tramo para el año 2018.