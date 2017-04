La ausencia de una radióloga obliga a anular varias pruebas de mamografías

Los problemas de falta de sustituciones están en la base de las demoras que han sufrido algunas pacientes que tenían cita para hacerse una mamografía, pero se la anularon desde el Complejo Asistencial de Zamora.



Según la información facilitada por la Delegación Territorial de la Junta la radióloga que se ocupa de las pruebas ha estado de baja durante un periodo de tiempo, si bien ayer mismo se reincorporó al trabajo. "Durante este periodo (la administración no especifica la duración) se ha intentado cubrir esta baja a través de la bolsa de empleo, no teniendo éxito en ello". Como ocurre en otros casos, determinadas especialidades son muy difíciles de cubrir por la falta de especialistas o porque no son contratos lo suficientemente atractivos.



Tampoco aclara la Junta cuántas mamografías se han suspendido, y se limita a señalar que se han visto afectadas "las mínimas pruebas mamográficas, siempre teniendo en cuenta la urgencia o preferencia de las mismas". Las anulaciones no tenían fecha para la nueva cita, debido a que no se conocía la duración de la incapacidad laboral, si bien una vez que la profesional se ha reincorporado "las nuevas citas se empezarán a gestionar con normalidad a partir de hoy".