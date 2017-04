La presidenta de la Diputación, dedicada "en cuerpo y alma" a la provincia

La presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, acudirá en la lista de José María Barrios a la Presidencia del PP de Zamora como número dos, al objeto de convertirse en la nueva secretaria general de la formación en sustitución de Alberto Castro, que aún ostenta este puesto. Martín Pozo ha asegurado que sus esfuerzos se centran en la institución provincial, pero que le resulta imposible desatender la llamada del partido. "Cuando acepté el cargo de presidenta de la Diputación dije que me dedicaría en cuerpo y alma a servir a la provincia y así lo seguiré haciendo, pero si el partido me lo pide, yo siempre estaré disponible", ha explicado.



Mayte Martín Pozo ha querido destacar la importancia del equipo que forma junto a José María Barrios. "Dar este paso los dos juntos es una muestra de que no es una persona sola que va de presidente y que luego va a designar a todo el equipo sino que es una candidatura con todo un equipo detrás; somos un todo", ha indicado la presidenta de la Diputación, que también ha halagado al todavía líder de los populares de Zamora, Fernando Martínez-Maíllo. "Como dice José María, Fernando es insustituible. A partir de ahora habrá un equipo de gente trabajando para dar vida al Partido Popular de Zamora, cada uno con su estilo, pero siempre defendiendo la unidad que ha caracterizado a la formación en esta provincia", ha expresado.