Javier Iglesias pide 50.000 euros a Tertsch por imputar crímenes a su padre

Javier Iglesias, el padre del líder de Podemos, exige la condena al periodista Hermann Tertsch por "un delito de intromisión en el honor" de su padre, el militar republicano Manuel Iglesias, en un artículo de opinión en un periódico nacional en el que le acusaba de haber participado en crímenes durante la Guerra Civil y de haber sido "un enchufado" del régimen franquista. Asegura el columnista que Manuel Iglesias, tras condenarle bajo la dictadura primero a muerte, después a 30 años de prisión, de los que cumplió solo cinco para acabar trabajando en el Ministerio de Trabajo porque "tuvo enchufe con José Antonio Girón en el año 1944 y, a partir de ahí, toda la familia". Tertsch efectuó estas declaraciones ayer, al concluir el juicio celebrado en Zamora, en el que Javier Iglesias le exige una indemnización de 50.000 euros y que, si la juez le condena, se publique la sentencia en el diario de tirada nacional.

Las afirmaciones del columnista de uno de los diarios conservadores de tirada nacional le han costado también la acusación de la Fiscalía Provincial, que exige 12.000 euros de indemnización para el hijo de Manuel Iglesias, por "imputar en el artículo hechos que no constan en la sentencia" franquista aportada por Javier Iglesias. Un fallo del Tribunal Militar de la dictadura de Franco que, en realidad, le condena por "rebelión militar", como sucedió con tantos integrantes del régimen republicano.

El columnista acusa a Manuel Iglesias, entre otras cosas, de haber participado en las "sacas" que hubo durante la Guerra Civil en el bando nacional y republicano, consistente sacar de forma masiva y sistemática a presos de las cárceles por motivos políticos, militares, religiosos, de estatus social, entre otros, y asesinarlos o trasladados, extremo que no recoge la sentencia del abuelo de Pablo Iglesias.

Al término del juicio, desarrollado ayer a puerta cerrada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora, el único que accedió a efectuar declaraciones fue el periodista, que aludió al pasado nazi de padre como ejemplo de que hay que recordar el pasado para que no se repita, como su progenitor le enseñó a él y a toda su familia.

Tertsch no ocultó, una vez más, su sorpresa por la demanda civil interpuesta por Javier Iglesias por incluir en su artículo de opinión afirmaciones que ya habían publicado otros medios. En alusión a la demanda interpuesta contra él por el que fuera inspector de Trabajo en Zamora, el periodista le reprochó que "dice que tiene mucha preocupación por el honor de su padre, pero lo curioso es que todo lo que yo digo se había dicho antes y no le preocupó nada". Salió en otros medios de comunicación "varias veces y solo le ha importado cuando lo ha publicado Tertsch".

El tertuliano dijo haberse "reafirmado" en lo expuesto en su artículo, "no ofendía a nadie, llamo a la memoria real", subrayó para insistir en que está probado que el abuelo de Pablo Iglesias "no pagó" por los hechos por los que fue condenado "porque tuvo muchas ayudas después de la condena a muerte tras la Guerra Civil". Está convencido de que no hay delito porque "he escrito un artículo de opinión en base a datos ya publicados que nadie había puesto en cuestión".