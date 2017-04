Encuentro del asesor jurídico de Pedro Sánchez con la militancia del PSOE en Zamora

"Un mínimo de decencia e imparcialidad" exige Andrés Perelló, el asesor jurídico de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría general del PSOE, quien arremetió en Zamora contra la gestora para asegurar que "debería ser más prudente" en lo que respecta a su posicionamiento en estas primarias, "hace mal en apoyar desde el partido claramente a un candidato, a Susana Díaz" en un proceso "interno y democrático del partido" en el que, "en dignidad y condición, nadie es más que los militantes, todos votamos y avalamos una sola vez".



El socialista, integrante del comité federal del PSOE, reprochó la conducta de la oficialidad de la formación política, ya que la gestora "no está al servicio de ningún candidato, sino del partido" inmerso en las primarias a la Secretaría general, en el contexto de lo que denominó "explosión de militantes» que, en lo que respecta a la candidatura de Sánchez, «nos trae y nos lleva", con una fuerza que, «si el aparato tiene un mínimo de conocimiento y sentido común, se dará cuenta de que no la puede frenar».



No dudó en lanzar un mensaje claro y firme a los barones socialistas y a Susana Díaz, el "aparato somos todos, tanto los que pagamos la cuota en esta candidatura y pegamos carteles desde esta candidatura como los que lo hacen desde otras", en lo que denominó "una campaña novedosa, de abajo arriba, de la espontaneidad" que gira sobre tres ejes: palabra, el valor de la dada por Pedro Sánchez, "con su gesto de dimitir antes que traicionar al partido "; fuerza, "la de la militancia que nos está sosteniendo, que ha despertado y se ha organizado en plataformas"; y esperanza, "de cambio y de futuro, que ha generado todo esto".



El líder socialista comparó este movimiento de las bases, "esta explosión", con la vivida por el PSOE en el año 1982, cuando el país votó por el cambio, y aseguró que los barones "no calcularon esta reacción, les estoy casi agradecido porque ha sido el despertar del partido, con cierto letargo que ha empezado a preguntarse por qué me ocupan el espacio" para concluir que Podemos "no es mejor o peor, es muchos ilustres votantes del PSOE que tienen que buscar otra izquierda ante el abandono, desde hace mucho tiempo", del Partido Socialista.



Perelló asegura que existe «cierto divorcio entre la visión de los llamados barones y la de muchos afiliados sin cargo público en este momento» que mantienen que «la principal obligación» del PSOE «es gobernar, intentar gobernar», contrario al de ser útil en la oposición o «en la próxima campaña diremos "vótennos pero no mucho, no vaya a ser que dejemos de ser útiles en la oposición y no vaya a ser que ganemos". Terminó por preguntarse por qué en comunidades como Andalucía, Asturias, Extremadura o Valencia sí sirvió la máxima de "gobernar con quien se pueda con tal de tener gobierno" y con Pedro Sánchez y el Gobierno nacional no ocurrió lo mismo. "Hay muchas cosas que no se han explicado, como por qué no vale para Pedro Sánchez y para España" lo que sí para esos territorios.