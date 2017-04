Domingo de Valderrey

La cofradía del Cristo de Valderrey ultima la puesta a punto para la romería del próximo domingo, la primera de Zamora capital tras la Semana Santa, apenas a siete días vista del Domingo de Resurrección.



El presidente de la hermandad, Antonio Martín Alén explica que "hemos hecho un tratamiento contra los xilófagos en la zona del comedor. Hemos recurrido a un tratamiento más novedoso, a ver si acabamos definitivamente con el problema". De hecho, una vez pasada la cita romera se tiene que aplicar una dosis de refuerzo. En la iglesia también se ha aplicado el tratamiento, aunque de forma preventiva, ya que al contrario de lo que sucede en la otra dependencia, los xilófagos no han actuado contra la madera, explica el presidente.



Martín Alén, con sus directivos y colaboradores se han aplicado a fondo durante todos esto últimos días, como lo hacen habitualmente todo el año, para que todo esté en perfecto estado de revista de cara al próximo domingo. "Hemos estado pintando y arreglando los alrededores", con detalles como por ejemplo la eliminación de una zarza "que se hacía al edificio".



La cofradía sigue trabajando también en los despachos, y de hecho la hermandad es ya propietaria oficialmente de una zona de la parte de abajo de la pradera, donde se encuentra en pozo, que no tenía dueño conocido y cuya situación ya se ha regularizado en favor de la entidad religiosa que preside Antonio Martín Alén.



Será el sábado día 22 de abril cuando los aproximadamente 500 cofrades de Valderrey tengan su primera cita, en la comida de hermandad prevista para las 14.30 horas. Se aprovecha la ocasión para celebrar la asamblea anual y poner al tanto a los hermanos de las cuestiones más importantes de la cofradía.



Al día siguiente, domingo 23 de abril, la procesión parte de la iglesia del Espíritu Santo a partir de las 9.30 horas con la imagen del Cristo de Valderrey. El recorrido es el habitual de los últimos años, en los que han estado en marcha las obras del AVE que impiden el paso por la zona de Valorio, debido a que está cortado el acceso entre el bosque y la zona de Valderrey. La procesión irá del Espíritu Santo hasta el campo de fútbol de Valorio para coger desde allí Las Vistillas, seguir por el Camino de la Lobata y el pago de Valderrey, donde los participantes en la procesión, a pie, harán un descanso. Terminado éste finaliza la marcha en la ermita del Cristo de Valderrey.



Los fieles tendrán ocasión de acudir a dos misas, una prevista para las 12.00 del mediodía y otra una hora después, a las 13.00 horas, oficiadas por el parróco del Espíritu Santo y capellán de la cofradía, José María Diego Pascual. Terminada esta segunda misa comenzará la procesión, con un pequeño recorrido por el entorno de la ermita en el transcurso del cual el cura bendice los campos. Este aspecto de rogativa es especialmente importante este año, debido a la falta de lluvia en los cultivos y si el Cristo echa una mano para saciar la sed del campo, pues bienvenida sea.



Cuando se acaba la procesión los asistentes se dedican a disfrutar de la jornada. En la pradera estarán instaladas seis casetas de hostelería, entre ellas, como es habitual, la de los vecinos de San José Obrero, que recaudan de esta forma fondos para las fiestas. Este año no irá Pinilla, que se había sumado también a la cita. Además habrá puestos de rosquillas, garrapiñadas y golosinas, como es habitual en toda romería que se precie.



La hermandad tiene unos 500 hermanos; en el último año ha perdido entre bajas y fallecimientos 24 y ha ganado 16 de nuevas altas. Los mayordomos para este año son Emilio Petisco Molina, Francisco Saavedra Francisco, Rafael López Martínez, Pablo Peláez Franco y Ángel Macías Salvador.



Como todos los años se recomienda ir andando o en autobús, ya que el coche particular puede tener prohibido el paso cuando se saturen los aparcamientos.