Vista Alegre recoge 900 firmas contra la ubicación del mercadillo

La Asociación de Vecinos de Vista Alegre ha registrado en el Ayuntamiento de Zamora un total de 870 firmas contra la ubicación del mercadillo de los martes en este barrio de la capital. La presidenta de la organización, Dolores Prieto, acudió ayer a la sede municipal para entregar los documentos "que muestran el malestar de quienes sufren" con la celebración de la cita ambulante. La representante del barrio hizo especial hincapié en los problemas derivados de los cortes de calles, reducción de plazas de aparcamiento, ruidos y suciedad "que se acumula en la zona y no se limpia". Además, Prieto aseguró que todavía no ha recibido comunicación de la Concejalía de Comercio. "A pesar de que se dijo que pasadas las semanas se iban a reunir con nosotros, a día de hoy no hemos tenido ningún tipo de comunicación", explicó la presidenta.



El alcalde, Francisco Guarido, manifestó una vez más la intención de mantener el mercadillo de los martes en su actual ubicación. "Es un acuerdo del Pleno y así se mantendrá. Creo que el barrio de Vista Alegre reúne los dos requisitos que nos pedía la gente: molestar lo menos posible al mismo tiempo que estar cerca del centro de la capital", indicó. "Desconozco si los vecinos de Vista Alegre tienen alguna alternativa para trasladar el mercadillo a otro lugar, pero nuestra idea es mantenerlo cumpliendo así el acuerdo del Pleno", concluyó.