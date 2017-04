La Subdelegación solo prohibió una protesta el año pasado

La Subdelegación del Gobierno, que es la institución encargada de autorizar las manifestaciones y convocatorias que se realicen en la vía pública, solo prohibió una protesta durante el ejercicio pasado, según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, que no especifican de qué movilización se trataba.



Las manifestaciones, aunque la Constitución diga que no necesitan autorización, tienen que recibir el visto bueno previo de las subdelegaciones del Gobierno. Los representantes del Gobierno nacional en cada una de las provincias precisan, no obstante, la colaboración de los ayuntamientos para que el ejercicio de la manifestación sea compatible con otras libertades básicas de los ciudadanos, como la libertad de circulación o el funcionamiento normal de los servicios públicos esenciales. Hace escasos días, por ejemplo, el Ayuntamiento denegó a DAZ la petición para realizar una "performance" frente a la plaza de toros al considerar que podría haber desorden público. La concentración sí fue autorizada.