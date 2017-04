José María Barrios, candidato a presidir el PP de Zamora: "No voy a sustituir a Maíllo, porque es insustituible"

El diputado nacional del PP por Zamora José María Barrios ha comparecido junto a la máxima responsable de la Diputación, Mayte Martín Pozo, para escenificar la presentación de "la" candidatura -así se han referido a ello- el próximo congreso provincial de los populares, que tendrá lugar el tres de junio, información que ha adelantado hoy este periódico.

"No voy a sustituir a Maíllo, porque es insustituible", ha declarado un exultante Barrios. "El objetivo es la continuidad, aunque a algunos no les parezca bien el término. Queremos seguir ganando y mejorar los resultados en 2019". Barrios y Martín Pozo "no son Maíllo", pero "tenemos el mismo espíritu de unidad.

Sobre una posible candidatura alternativa, Barrios ha afirmado que "para eso estarían las urnas", aunque "nosotros tenemos las bendiciones del presidente saliente". Martín Pozo justificó no ser candidata a la presidencia, como se había especultado en últimas fechas, debido a su "compromiso" con la Diputación de Zamora.