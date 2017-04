La falta de mantenimiento del parking provoca las filtraciones en La Marina

El Ayuntamiento de Zamora se ha desmarcado de los problemas de filtraciones que afectan al aparcamiento subterráneo de La Marina situado bajo la fuente. Un primer informe pericial sobre la situación ha concluido que la avería no proviene del propio ornamento y que la última intervención ha servido para atajar de raíz el goteo que antes sí se producía. Por lo tanto, la Concejalía de Obras cree que la avería proviene de la impermeabilización del forjado del aparcamiento. Es decir, de la falta de mantenimiento del subterráneo. El edil del área, Romualdo Fernández, ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de que el fallo radique en este punto y que sea necesaria una futura intervención. En cualquier caso, será necesario esperar a los preceptivos informes para conocer el alcance de la situación.

Romualdo Fernández ha dado la cara tras comprobarse a lo largo de esta Semana Santa que el aparcamiento subterráneo de La Marina seguía sufriendo filtraciones pese a los últimos arreglos en la fuente. "El informe que hemos elaborado indica que la fuente funciona correctamente. No existen pérdidas de agua, la impermeabilización hace su función y las tuberías que se renovaron están en perfecto estado. Por lo tanto, la fuente no es el problema, al menos de manera directa", apunta.

La desviación de los chorros de la propia fuente puede ser una de las causas de las inundaciones en el acceso peatonal al aparcamiento subterráneo. No obstante, la Concejalía de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Zamora va más allá. "Tenemos que ver si la problemática se encuentra en la impermeabilización del forjado del aparcamiento; en que se esté produciendo un mantenimiento que no es el adecuado", explica. "Hay que tener en cuenta que es posible que el agua que cae fuera del vaso provoque esas filtraciones. Es algo que ya ocurría anteriormente, cuando la fuente no estaba en funcionamiento y llovía", comenta Romualdo Fernández.

Una vez acotado el área donde se encuentra el problema, el Ayuntamiento de Zamora trabaja ahora en comprobar si será necesario actuar en el forjado del aparcamiento subterráneo para eliminar de una vez por todas estas filtraciones de agua que se reproducen con el tiempo.