"Los de Podemos deben de aburrirse porque tienen mucho tiempo libre"

La comparecencia de Fernando Martínez Maíllo en la sede de Víctor Gallego sirvió para que el número 3 del Partido Popular a nivel nacional se pronunciara sobre otros asuntos de actualidad. Por ejemplo, el autobús fletado por Podemos denominado "Tramabús" con las caras de presuntos corruptos, algunos de los cuales son políticos populares. "Deben tener mucho tiempo libre, deben aburrirse muchísimo porque dedicarse a hacer eso es una magnífica pérdida de tiempo. La gente del Partido Popular estamos a otra cosa, gobernando las instituciones y trabajando por la gente. Ellos se aburren y han convertido la política en espectáculo, en el fondo lo importante es llamar la atención y dar espectáculo. Es una mala forma de hacer política".



Y se refirió a un asunto que ha llevado muy de cerca, la situación en la Región de Murcia tras la dimisión del presidente popular, Pedro Antonio Sánchez, poco después de que se planteara contra él una moción de censura. Ahora el PP ha presentado otro candidato, Fernando López Miras, que necesita en apoyo de Ciudadanos para auparse al puesto. "Ciudadanos tendría que dar muchas explicaciones si no da el apoyo a un candidato que nosotros tuvimos que cambiar porque había una amenaza de tripartido en contra de la opinión de los murcianos. Hemos presentado una persona que además ha sido propuesta por la presidenta del parlamento porque Ciudadanos expresó que la apoyaría. Estamos en un proceso de negociaciones en el ámbito de Murcia y Ciudadanos tiene que apoyar. No tiene ningún sentido que no lo hiciera. Murcia no puede estar sometida a la inestabilidad".