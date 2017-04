Barrios se perfila como sucesor de Maíllo para ocupar la presidencia del PP

Fernando Martínez Maíllo no continuará como presidente del PP de Zamora a partir del Congreso del 3 de junio. Como ya adelantaba hace unas semanas en estas mismas páginas, el también coordinador general del partido a nivel nacional, la decisión obedece a que "Zamora necesita un presidente al 100%", pero remarca a continuación que dejar el cargo no entraña en absoluto dejar Zamora, por la que sigue siendo diputado nacional. Y la composición de la candidatura de unidad que dará a conocer el PP provincial en las próximas horas avalan, precisamente, la continuidad de las líneas marcadas desde que ascendió a la presidencia 13 años atrás. En dicha candidatura tendrán peso específico dos personas de la máxima confianza del dirigente zamorano. Fuentes internas de los populares señalan al actual diputado nacional y ex vicepresidente de la Diputación, José María Barrios como el llamado a suceder a Maíllo en la presidencia. Se da por seguro también un papel relevante para la presidenta de la Diputación y actual coordinadora general, Mayte Martín Pozo, quien podría asumir la secretaría que en el Congreso de junio abandonará Alberto de Castro.



La candidatura se habría forjado a raíz de las conversaciones que, durante la Semana Santa, ha mantenido el todavía presidente del PP de Zamora con alcaldes y otros cargos provinciales sobre la conveniencia o no de su continuidad al frente del partido en la provincia. Maíllo, que ya renunció hace dos meses a la Alcaldía de Casaseca de las Chanas, habría seguido su propio discurso sobre la inconveniencia de la acumulación de cargos. El hecho de que el nuevo "aparato" de Valladolid esté comandado por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, al que apoyó de forma prácticamente unánime Zamora en el congreso regional, despejaba los últimos escollos para que se pudiera realizar un relevo "tranquilo" en la sede de Víctor Gallego.



En este nuevo contexto de "pax romana" entre el aparato provincial, el regional y Génova, el PP de Zamora apunta a un hombre, José María Barrios, de un perfil conciliador para una nueva etapa. Además, el hecho de ser diputado nacional facilita también que Maíllo pueda seguir de cerca la vida interna del partido en Zamora. La candidatura de Barrios y Martín Pozo contaría con el apoyo mayoritario de diputados provinciales y alcaldes. Si, como todo apunta, se convierte en única, ambos tomarían el relevo el próximo 3 de junio. En el hipotético caso de que se presentaran más candidaturas, los interesados se la jugarían en el proceso de doble vuelta que exigiría la recogida de un mínimo de 100 avales y someterse a la votación de las bases. Un proceso que se puso en práctica en los congresos regionales y que, en el caso de Castilla y León decantó la victoria de Fernández Mañueco frente al alcalde de León, Antonio Silván.