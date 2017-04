Martínez-Maíllo deja la dirección del PP provincial

Fernando Martínez-Maíllo abandonará la presidencia del PP de Zamora. El número tres popular ha anunciado hace unos minutos su decisión afirmando que no se presentará a la reelección porque "el Partido Popular zamorano necesita un presi a tiempo completo" y, aunque sus compañeros le han pedido que continúe, él ha decidido abandonar la presidencia.

"Es lo mejor para el PP provincial. Que nadie piense que abandono Zamora porque soy diputado", ha aclarado Maíllo, que también ha sido tajante con respecto a la decisión de que Rajoy declare como testigo en el juicio del caso Gürtel: "Respetamos la decisión de la Justicia aunque no la compartamos". También recuerda que en dos ocasiones se había rechazado la comparecencia Rajoy, pero que en esta tercera ocasión "no sabemos qué ha motivado el cambio de criterio. No es lo más habitual ir en contra criterio fiscal y abogado del Estado".

Ampliaremos la noticia.