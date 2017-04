"Para acabar con el botellón hay que empezar a actuar un año antes", afirma Somoza

A juicio de los empresarios de hostelería la celebración del botellón de la noche del Jueves Santo en el parque de San Martín es "prácticamente la única nota discordante" de la pasada Semana Santa zamorana.



"Es un acto ilegal, irregular y que debería estar prohibido por las autoridades. No nos vale la historia de que no podemos prohibir lo que no está convocado, como dijo el concejal de Seguridad Ciudadana. Eso no es un argumento válido. Además, ha crecido con respecto al año pasado. Creemos que no es bueno ni para la ciudad ni para la imagen que se desprende de la Semana Santa" de Zamora, argumenta el presidente de Azehos, Óscar Somoza.



Los datos del Ayuntamiento indican que en el botellón del pasado Jueves Santo participaron alrededor de 6.000 jóvenes y que se llegaron a acumular unos 7.000 kilos de basura, buena parte de ellos en el propio parque.



Para "acabar" con la convocatoria del botellón del Jueves Santo, ya tradicional en los últimos años, Azehos propone "actuar desde ya pensando en la Semana Santa del año que viene", de manera que Somoza insta al Ayuntamiento a "erradicar los botellones aislados que se producen durante todo el año en distintos puntos de Zamora, para los que hay impunidad total".



Según Azehos, "si vamos eliminando los botellones durante todo el año con sanciones duras y requisando las bebidas vamos a llegar a una fase de agotamiento", algo que, según el argumentario de la patronal de hostelería, disuadiría a muchos jóvenes de acudir el Jueves Santo a San Martín. "Si actuamos desde ya y poco a poco llegaremos al año que viene con el botellón eliminado". Además, Somoza aprovecha para pedir "a las inspecciones de Trabajo o de Sanidad que se pasen por el parque para comprobar que lo que allí se hace tiene todas las garantías".