Salamanca será el hospital único de referencia para 12 especialidades

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca será el servicio de referencia clave para los pacientes zamoranos que no puedan ser atendidos en el Complejo Asistencial. Así se recoge en el proyecto de orden para regular el desarrollo y funcionamiento de la Red de Centros y Servicios de Referencia en Atención Primaria, cuya aprobación está prevista para el segundo semestre de este año.



A día de hoy existen ocho grupos de cirugías a las que los pacientes zamoranos no pueden someterse en la provincia de Zamora por no existir los medios suficientes. Se trata, según la información que maneja la propia administración regional, de angiología y cirugía vascular, cirugía cardiovascular, oral y maxilofacial, pediátrica, plástica y reparadora, torácica, estomatología y neurocirugía. Además, existe alguna especialidad médica que no se presta en Zamora y sí en otros centros de referencia, como los cuidados intensivos pediátricos. Por último, por lo que refiere a la cartera de servicios, no se prestan en Zamora los de inmunología y medicina nuclear, así como farmacología clínica, que tampoco se presta en Salamanca, por lo que habría que buscar otro centro de referencia.



La Junta, según aseguró el propio consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, buscar garantizar la asistencia sanitaria y mejorar la accesibilidad de los pacientes con unas patologías que no pueden ser tratadas en el hospital al que están adscritos. También se fijarán los servicios de referencia para facilitar la asistencia de las patologías que, por sus características o baja prevalencia, requieran unos profesionales altamente especializados o de unos recursos con elevada complejidad tecnológica que es necesario concentrar.



El consejero de Sanidad, Antonio María Saéz Aguado, recordó además en Valladolid que los servicios y prestaciones creadas en los últimos años en Sacyl han permitido "dotar de mayor calidad a la asistencia sanitaria". Así se puso en marcha el Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Asistencial Universitario de León, que evita desplazamientos de los niños y sus familiares fuera de la provincia; también se creó la Unidad de reproducción humana asistida en el vallisoletano Hospital Universitario Río Hortega, reforzando la asistencia que ya se prestaba en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid con una importante reducción de la lista de espera; se creó también el servicio de referencia de trasplante hepático y hepatorrenal, materializado en una alianza estratégica entre los hospitales Clínico Universitario y el Río Hortega, en Valladolid.