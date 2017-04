Zamora, segunda provincia del país que menos productos vende fuera de España

El mercado exterior de las empresas zamoranas registra en los últimos años buenos resultados en comparación con los ejercicios anteriores, pero eso no sirve para que la provincia abandone los puestos de cola en cuanto a actividad comercial con países extranjeros. Los últimos datos aportados al respecto, dignos de destacar por el nivel de detalle que ofrecen, han sido los elaborados por el Servicio de Estudios Económicos en su Observatorio de Comercio Exterior de Castilla y León.



Por partes, y por lo que concierne a las exportaciones, las empresas de Zamora vendieron productos por 185,2 millones de euros. La actividad se limitó a 380 empresas zamoranas y, en comparación con el ejercicio 2015, las ventas aumentaron un 7,57%. Además, poco tienen que ver los datos más actuales con los del ejercicio 2012, por ejemplo, cuando las ventas no llegaron a los 150 millones de euros.



Hasta aquí los datos buenos, porque todo lo demás es negativo para la provincia. Y es que Zamora es la segunda provincia del país que menos productos coloca fuera de las fronteras españolas, solo por encima de otro territorio de Castilla y León, Ávila, y a bastante distancia de la siguiente provincia, Teruel.



Además, Zamora está en los puestos de cola de prácticamente todos los sectores económicos por lo que respecta a ventas al exterior. Lo único que se podría salvar, aunque la estadística tampoco permite muchas alegrías, son las ventas a otros países en lo relativo a productos alimenticios. Aquí Zamora ocupa el puesto 43 del país, bastante mejor que en los datos generales pero todavía en el furgón de cola. La provincia supera en esta lista a Guadalajara, Segovia, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Teruel y Soria. Además, la estadística pone de manifiesto que los productos destinados a la alimentación son el principal "filón" de la provincia en los mercados exteriores, pues solo de ellos salen más de 143 millones de euros de los 185 que conforman el total.



De aquí en adelante, pocas alegrías. De Zamora salieron, el año pasado, 138.000 euros de productos energéticos, una cifra muy baja -propiciada por las características del tejido productivo de la provincia- pero que permite a Zamora ocupar el puesto 44 de los 51 territorios analizados. En materias primas la provincia ocupa la posición número 45 con unas ventas totales de 7,22 millones de euros y los datos son, en este apartado en concreto, peores que los de hace dos años, cuando las ventas superaron con mucho los once millones de euros. Por lo que refiere a los productos semifacturados Zamora es penúltima, solo por encima de Ávila, y las ventas se quedan en unos 18 millones de euros. En lo referente a bienes de equipo, cuya producción es muy baja en la provincia, Zamora ocupa la última posición nacional en venta de estos productos a otros países, mientras que el año pasado salieron de Zamora productos valorados en un millón de euros cuyo fin último era la elaboración de automóviles.



Si se pasa a las importaciones los datos no son mucho mejores, aunque el cruce de estadísticas sí permite asegurar que la balanza exterior es positiva para la provincia. Sin embargo, la realidad es que Zamora es la provincia del país que menos productos compra a otros países, pues el valor total acumulado apenas supera los noventa millones de euros. Obviamente, no se puede comparar a la provincia con los principales territorios del país, pero sí llama la atención la elevada distancia con otros territorios con características parejas como Ávila, Cuenca o Segovia. En todos los casos se superan ampliamente los 125 millones de euros.



Desagregado por la categoría de los bienes que llegan a la provincia, Zamora escapa de las últimas posiciones en lo que tiene que ver con el sector de los alimentos, aunque solo escala hasta la posición 49. La provincia es la antepenúltima que menos productos energéticos compra de otros países -solo por encima de Cuenca y Soria- y la que menos materias primas importa. También está en el furgón de cola en productos semifacturados, bienes de equipo, sector del automóvil -la última-, bienes de consumo duradero y manufacturas de consumo. En ningún caso escapa Zamora de las cuatro últimas posiciones.