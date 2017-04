La Fiscalía descarta prevaricación en la gestión del alcalde de Carbajales de Alba

La existencia de informes de Intervención del Ayuntamiento de Carbajales de Alba para dar el visto bueno a los gastos de las fiestas y a la contratación de un auxiliar, así como las subvenciones recibidas de la Diputación Provincial para ejecutar las obras del corral de toros y otras infraestructuras han despejado cualquier duda sobre la legalidad de tales acuerdos y provocado el archivo de la denuncia contra el alcalde, Manuel Fidalgo Guillermo, por un presunto delito de prevaricación.



La aprobación de las ordenanzas municipales tampoco ha contravenido la legalidad existente, certifica la Fiscalía Provincial, que ha descartado cualquier atisbo de ilegalidad o irregularidad siquiera administrativa en la aprobación de todos los gastos mencionados.



La investigación de la Guardia Civil, iniciada el 24 de octubre de 2016, concluyó el 7 de marzo con el informe remitido al fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega Irañeta, para indicar que "no se acredita la posible comisión de los delitos denunciados" de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación de caudales públicos.



El fiscal concreta en el archivo de la investigación penal que de la contratación de los gastos de las fiestas de 2015, en concreto de la orquesta y de los espectáculos taurinos, "no se deduce irregularidad" alguna, ya que de la documentación remitida por el Ayuntamiento se desprende que "fueron autorizados por la secretaria en funciones de intervención". Agrega que "la contatración administrativa no demuestra irregularidad alguna en la actuación del Ayuntamiento". En la denuncia, se dudaba de su legalidad porque el montante destinado a festejos superaba la cuantía estipulada en el plan económico financiero aprobado en 2014 que limitaba el presupuestos para este fin en 15.000 euros. Se indicaba que se destinó parte del dinero invertido en la compra de jamones y paletillas ibéricas, y en contratar a un cortador de jamón.



La construcción del corral de toros, de la que se decía que en la memoria de 2016 no aparecía la cuantía dedicada a materiales, ni expediente de contratación, ni si se pidió presupuesto y qué criterios presidieron la adjudicación de la obra, la Fiscalía concreta que fue subvencionada y pagada por la Diputación Provincial de Zamora "y no se observaron irregularidades en la contratación administrativa". Ese mismo argumento sirve a De Vega Irañeta para acreditar la legalidad de las obras del paseo de la Era y de la mejora del abastecimiento de agua desde la depuradora hasta la calle de la Hormiga.



La Intervención municipal emitió, asimismo, un informe favorable sobre las contrataciones, por resolución de la Alcaldía, de un alguacil y de un auxiliar administrativo con funciones de secretario particular del regidor municipal, lo que pemite enmarcar esa disposición en la legalidad vigente. Respecto de la aprobación de las ordenanzas municipales de Carbajales de Alba, el fiscal jefe descarta que el alcalde del municipio llevara a cabo alguna irregularidad administrativa.



La conclusión del fiscal es que Fidalgo Guillermo no ha vulnerado ninguna norma del procedimiento administrativo por la que pudiera incurrir en prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios o malversación.