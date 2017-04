Zamora censura su exclusión de los planes nacionales de rehabilitación de murallas

El Ayuntamiento de Zamora ha recibido de mala gana los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el ministro Cristóbal Montoro. La ausencia de fondos para la rehabilitación de la muralla no ha gustado en el equipo de Gobierno, y menos aún después de constatar de que sí existen planes de mejora para fortificaciones en una decena de ciudades españolas. "Es frustrante saber que al menos en una decena de ciudades hay proyectos de conservación de la muralla y que en Zamora no los hay", denuncia Francisco Guarido.



El esfuerzo que el Consistorio zamorano está realizando para liberar la muralla de edificios en la avenida de la Feria no ha encontrado el premio de que la capital entre en los planes estatales de rehabilitación. "Hago una llamada al Estado y a la Subdelegación del Gobierno para trabajar conjuntamente", indica Guarido. "Ahora, con las liberaciones de edificios de la muralla que comenzarán inmediatamente después de la Semana Santa, nadie tendrá excusa. Y hay que tener en cuenta que algunos de los paños que han estado cubiertos desde hace decenios pueden estar muy deteriorados", asegura el regidor.



La demanda municipal, por lo tanto, es clara. "Nosotros llegamos hasta donde llegamos, que es liberar la muralla. Arreglarla corresponde a su titular y a quien tiene los fondos", expresa.