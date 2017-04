La plantilla de ambulancias denuncia que se cubren servicios privados con dinero público

"Hay diferentes empresas que contratan y se cubren servicios privados con dinero público". Esta es la seria denuncia que ayer hicieron desde CC OO y UGT mientras denunciaban la "precaria" situación de los conductores. Eugenio González y José María Barbón, representantes de ambos sindicatos. "Pagamos con fondos públicos servicios de la empresa privada. Sacyl tendría que vigilar mejor cómo se usan las ambulancias que está pagando", servicio para el cual se contrata a una empresa, "pero no lo hace", apostillaron los dos representantes sindicales. Las afirmaciones, muy serias, vinieron a culminar las que antes había hecho Alberto Romero, representante de CC OO en el comité de empresa de Ambuibérica. "La empresa no cumple con las exigencias de la Junta en cuanto a la prestación de servicios", aseveró.



Las declaraciones de los representantes sindicales fueron el punto final a una rueda de prensa en la que los delegados de UGT y Comisiones anunciaron la convocatoria de dos paros parciales de dos horas -entre las 12.00 y las 14.00 horas- para los días 28 de abril y 5 de mayo, así como una jornada completa de huelga para el 24 de mayo "si la situación no se ha reconducido" llegada esa fecha.



Lo que los trabajadores denuncian es la "congelación salarial" que arrastran "desde el año 2012", a lo que hay que añadir que "el recorte del 5% de los sueldos de los funcionarios también se nos aplicó aunque no tendríamos que haber estado afectados", algo que la plantilla aceptó para que "no hubiera despidos", explicó Romero. La plantilla asegura que, dentro de su categoría profesional, "somos los peor pagados de todo el territorio español". La situación afecta aproximadamente a unos 200 trabajadores en la provincia.



Además, indican las mismas fuentes, el panorama futuro no pinta mucho mejor. "La empresa pretende que firmemos un convenio de cinco años en el que solo se refleje un aumento del 0,7% para este año", situación ante la que "hemos dicho basta" y se ha presentado un conflicto colectivo en el que se pide la mediación de la Junta.