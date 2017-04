Ayuntamiento y Policía Local firman la paz social durante Semana Santa

El Ayuntamiento de Zamora y la Policía Municipal han firmado la paz social durante la Semana Santa. Ambas partes se reunían ayer para acercar posturas en un conflicto que hace tan solo dos semanas parecía de difícil solución, pero al que ahora le faltan "los detalles" para darlo por zanjado. El debate ahora se centra en los incentivos por horas extraordinarias y guardias nocturnas, algo que se hará en base a los límites presupuestarios y que estarán marcados por "lo razonable", según apuntan desde el equipo de Gobierno. La Concejalía de Personal, dirigida por Laura Rivera, es consciente de que los agentes "deben obtener compensación por su esfuerzo" y ese es el objetivo que se plantea a corto plazo: llegar a acuerdos para solventar problemas que están más que detectados por las diferentes partes de este conflicto.



La responsable del área de Personal en el Ayuntamiento de Zamora, Laura Rivera, salía satisfecha de su reunión con los representantes de la Policía Municipal celebrada ayer en sede consistorial. "El encuentro ha ido bien. Todavía tenemos que fijar algunos detalles y por eso no vamos a hacer nada público por el momento, pero continuamos en buena línea para seguir negociando después de Semana Santa", explicaba la concejala de Izquierda Unida. "Durante estos días de Semana Santa, como dirían los sindicalistas, va a haber paz social. Aunque en este caso no es eso, sino que lo que habrá será responsabilidad para que todo funcione bien y sin complicaciones", añadía la teniente de alcalde.



El objetivo de la negociación en los términos en que se mueve actualmente es fijar una serie de incentivos para las horas extraordinarias y las guardias nocturnas. "Los incentivos económicos estarán marcados por los límites presupuestarios. La propuesta aún no está finalizada, estamos en fase de consultas e informes para ver si se puede o no se puede realizar. Si alguno avala la legalidad de esta maniobra, haremos lo que creemos que es justo", comentaba la concejala Laura Rivera.



En lo referente a la cobertura de plazas vacantes, que estaban supeditadas a los Presupuestos Generales del Estado, el Ayuntamiento de Zamora todavía no ha tenido oportunidad de valorar la situación a fondo, aunque sí ha conocido cosas en la primera lectura. "Tenemos un informe de Intervención que habrá que analizar. Lo que sí hemos visto es que el superávit tiene que ir nuevamente a inversiones sostenibles y no a creación de empleo. No obstante, nuestro objetivo sigue siendo contratar para que los servicios municipales funcionen a pleno rendimiento", concluía la edil de Personal.